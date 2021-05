GenSight : nominations pour les grands marchés européens

GenSight Biologics annonce la nomination des directeurs des opérations pour les trois principaux marchés européens, à savoir Laurence Rodriguez, Robert Schupp et Neil Dugdale, respectivement pour la France, l'Allemagne et le Royaume Uni.



La société biopharmaceutique explique qu'il s'agit d'une étape importante dans les stratégies nationales en vue de la commercialisation de Lumevoq, sa thérapie génique pour le traitement de la Neuropathie Optique Héréditaire de Leber, au premier semestre 2022.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.