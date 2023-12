GenSight : nomination d'une nouvelle directrice générale

L'action GenSight Biologics s'inscrivait en hausse vendredi matin après que la société biopharmaceutique, en difficulté, a annoncé la nomination au poste de directrice générale de Laurence Rodriguez, une ancienne cadre de Sanofi Genzyme.



Vers 12h30, le titre prenait 0,7% après avoir pris plus de 5% en début de matinée.



Laurence Rodriguez a notamment occupé les fonctions de directrice de l'entité de maladies rares et maladies hématologiques rares chez Sanofi Genzyme, où elle a supervisé le lancement réussi de nombreux traitements.



La cadre dirigeante, qui avait rejoint GenSight en 2021 en tant que directrice des opérations pour la France, remplacera Bernard Gilly, co-fondateur de la société en 2012 qui restera administrateur de la société bien que n'assumant plus de responsabilités opérationnelles.



Malgré son petit rebond d'aujourd'hui, le titre accuse un repli de 85% cette année, du fait du retrait en avril dernier de sa demande d'autorisation de mise sur le marché en Europe de Lumevoq, sa thérapie génique.



'Il y a trois ans, quasiment jour pour jour, GenSight annonçait avoir déposé un dossier de demande de mise sur le marché auprès de l'Agence européenne des médicaments', rappellent ce matin les analystes d'Invest Securities.



'Si les perspectives étaient alors plutôt optimistes, le parcours réglementaire et boursier n'auront malheureusement pas confirmé les espoirs', souligne la société de Bourse.



