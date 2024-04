GenSight : visibilité financière assurée jusqu'à fin avril

GenSight Biologics évolue en baisse vendredi à la Bourse de Paris, les analystes relevant le manque de visibilité persistant sur la trésorerie de la société.



Au 31 mars dernier, sa situation nette de trésorerie s'établissait à 2,2 millions d'euros, contre 2,1 millions d'euros à la fin 2023.



Dans son communiqué, GenSight souligne qu'elle ne dispose pas d'un fonds de roulement net suffisant pour faire face à ses obligations au cours des 12 prochains mois, mais seulement jusqu'à fin d'avril 2024.



Cette situation 'suppose un refinancement à très court terme', d'après les analystes d'Invest Securities.



L'entreprise se dit actuellement engagée dans des discussions actives afin de sécuriser le financement de ses activités à partir de la fin d'avril et jusqu'au troisième 2024.



Au vu de la reprise du programme d'accès précoce (EAP) qui se profile en France, GenSight estime que son horizon de trésorerie pourrait être étendu jusqu'à la fin du premier trimestre 2025.



La société, qui évalue son besoin en financement pour les 12 prochains mois à neuf millions d'euros, indique être par ailleurs engagée dans nombreuses discussions sur des opportunités stratégiques.



Ces pourparlers avec des partenaires potentiels incluent une possible fusion, une acquisition ou des accords de licence.



Le titre perdait plus de 5% vendredi en Bourse de Paris suite à ce point sur sa trésorerie et ses activités.



