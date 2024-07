Gensight Biologics bondit: sa visibilité s'étend jusqu'au 4e trimestre

Le 23 juillet 2024 à 10:26

Gensight Biologics (+18,23% à 0, 36 euro) bondit après l'annonce que sa trésorerie s'élève à 6,9 millions d'euros au 30 juin 2024 contre 2,1 millions d’euros au 31 décembre 2023, ce qui lui offre un fonds de roulement net suffisant pour faire face à ses obligations jusqu’au début du quatrième trimestre 2024. La biotech dédiée au développement et à la commercialisation de thérapies géniques innovantes pour les maladies neurodégénératives de la rétine et du système nerveux central précise que l'étape de mélange nécessaire à la fabrication de son produit Lumevoq a été effectuée avec succès.



Cette étape rend disponibles potentiellement plus de 100 flacons dès la reprise du programme d'accès compassionnel au troisième trimestre 2024.



"Grâce à notre discipline financière rigoureuse, GenSight Biologics est bien positionnée pour continuer à progresser vers ses objectifs", a commenté Laurence Rodriguez, directrice générale de GenSight Biologics. "Notre récente augmentation de capital et la renégociation de nos créances témoignent de la confiance des investisseurs dans notre stratégie et notre plan d'action."