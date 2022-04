Gensight : horizon de financement confirmé au premier trimestre 2023

En 2021, Gensight a accusé une perte nette de 28,6 millions d'euros contre une perte de 34 millions d'euros en 2020. La perte opérationnelle s'est élevée à 28,1 millions d’euros, comparé à 24,9 millions d’euros en 2020. Cette augmentation de 12,8% est principalement liée à la montée en puissance sur la période des frais de vente et marketing en préparation du lancement commercial de Lumevoq en Europe prévu en 2023. Les produits opérationnels ont augmenté de 3,6% pour s'établir à 7,7 millions d'euros.



Cette croissance est principalement liée au chiffre d'affaires généré par Lumevoq (GS010) dans le cadre de l'Autorisation Temporaire d'Utilisation (ATU nominative) accordée par l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament.



Ce chiffre d'affaires a progressé de 20,1% pour s'établir à 5,3 millions d'euros en 2021, contre 4,4 millions d'euros un an plus tôt. La société a également enregistré du Crédit Impôt Recherche (CIR), qui s'est élevé à 2,4 millions d'euros en 2021, contre 2,8 millions d'euros en 2020.



La trésorerie et équivalents de trésorerie se sont établis à 44,3 millions d'euros au 31 décembre 2021, comparé à 37,9 millions d'euros au 31 décembre 2020. Les montants des flux de trésorerie futurs attendus liés au remboursement de ses dettes financières représentent 4,6 millions d'euros à moins d'un an et 12,4 millions d'euros à plus d'un an.



" Nous concentrons désormais nos efforts et ressources à relever nos défis de production, tout en préparant le lancement commercial de Lumevoq et en développant GS030 à l'avant-garde des traitements optogénétiques, " a commenté Thomas Gidoin, directeur Administratif et Financier de GenSight Biologics.



" Avec un horizon de financement au début du premier trimestre 2023, nous étudions plusieurs options de financement, aussi peu dilutives que possible, afin de garantir le succès du lancement commercial en Europe de Lumevoq en 2023", a précisé le dirigeant.