Gentex Corporation : A proximité d'un niveau clé en données hebdomadaires

Données financières USD EUR CA 2021 1 990 M - 1 668 M Résultat net 2021 483 M - 405 M Tréso. nette 2021 461 M - 386 M PER 2021 16,2x Rendement 2021 1,49% Capitalisation 7 891 M 7 891 M 6 612 M VE / CA 2021 3,73x VE / CA 2022 3,36x Nbr Employés 5 303 Flottant 99,5% Prochain événement sur GENTEX CORPORATION 08/07/21 Détachement de dividende Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 11 Dernier Cours de Cloture 32,67 $ Objectif de cours Moyen 38,78 $ Ecart / Objectif Moyen 18,7% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Steve R. Downing President, Chief Executive Officer & Director Kevin C. Nash Treasurer, Chief Financial & Accounting Officer James H. Wallace Independent Chairman Neil Boehm Chief Technology Officer & VP-Engineering Paul Flynn Vice President-Operations