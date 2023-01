Gentex présentera des technologies automobiles et aérospatiales émergentes au CES 2023

LAS VEGAS, 05 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gentex Corporation (NASDAQ: GNTX ) profite une fois de plus du CES (Consumer Electronics Show) pour présenter son portefeuille de produits conçus pour aider les constructeurs automobiles à évoluer vers l'ère des véhicules autonomes avec des fonctionnalités d'aide à la conduite évolutives, basées sur des caméras et prêtes pour être installées sur les véhicules actuels. Par ailleurs, la société présentera une toute nouvelle maquette d'avion qui illustre les fonctionnalités de la prochaine génération conçues pour améliorer l'expérience de vol.



Gentex est une société de technologie et un fournisseur de longue date de produits électro-optiques pour les industries mondiales de l'automobile, de l'aéronautique et de la protection contre les incendies. Gentex est plus connue pour fournir à presque tous les grands constructeurs automobiles des technologies de vision, de verre à gradation, de détection et de voiture connectée qui optimisent la vision du conducteur et améliorent la sécurité et le confort de la conduite.

« Cette année, nos clients des secteurs de l'automobile et de l'aérospatial pourront découvrir au CES les technologies de Gentex de manière nouvelle et passionnante », a déclaré Neil Boehm, vice-président de l'ingénierie et directeur de la technologie chez Gentex. « Nous avons mis au point des simulateurs avancés de véhicule et de fuselage d'avion qui permettent aux participants du salon de découvrir par eux-mêmes les avantages de notre technologie sur place. »

Détection

L'évolution de la réglementation NCAP et les niveaux croissants d'automatisation de la conduite ont poussé les constructeurs à mettre en œuvre des systèmes de sécurité pour surveiller le conducteur et les occupants du véhicule. La stratégie de Gentex pour répondre à ce besoin sera au centre du vaste stand de l'entreprise au CES qui présentera un véhicule de démonstration unique mettant en avant une approche évolutive mais néanmoins complète de la surveillance du conducteur et de l'habitacle. Ce véhicule offre une expérience immersive qui permet aux visiteurs de voir ce que voit la caméra intégrée au rétroviseur et au plafond du système, de comprendre ses processus de prise de décision et de découvrir les ensembles de fonctionnalités correspondantes.

Le système Gentex de surveillance du conducteur suit la position de la tête du conducteur, son regard ainsi que d'autres indicateurs pour déterminer si le conducteur est distrait, s'il somnole ou s'il souffre d'un malaise soudain, et pour préparer le retour au contrôle manuel dans les véhicules semi-autonomes. Le système peut être facilement étendu pour inclure la surveillance de l'habitacle en 2D et en 3D afin de détecter les passagers, les comportements, les objets et même la présence de vie. En outre, les capteurs olfactifs de la machine fournissent un sens de l'odorat numérique permettant de détecter la présence de produits chimiques ou de particules dans l'air, contribuant ainsi à la sécurité des passagers et au bon fonctionnement des véhicules.

Le système peut également transformer le véhicule en centre de communication mobile pour passer un appel téléphonique en visio, organiser une réunion virtuelle ou faire un selfie à l'intérieur.

« Notre objectif est de fournir des solutions complètes de surveillance de l'habitacle, de la simple surveillance des conducteurs jusqu'à la surveillance complète des intérieurs, sans oublier l'olfaction automatique », a déclaré M. Boehm. « Nous souhaitons fournir des solutions pour les véhicules d'aujourd'hui ainsi que pour les véhicules en phase de transition et autonomes, ce qui implique le développement d'une plateforme de surveillance complète et évolutive basée sur des techniques uniques de fusion de capteurs. »

Vision numérique

Le stand CES de Gentex sera également l'occasion de présenter son rétroviseur de pointe, le Full Display Mirror (FDM), un système intelligent de vision arrière qui utilise une caméra personnalisée et un écran vidéo intégré au rétroviseur intérieur pour optimiser la vue arrière du véhicule. Ce système capture la vidéo d'une caméra orientée à l'arrière et la diffuse vers un écran LCD unique intégré au rétroviseur intérieur, qui fournit au conducteur une vue panoramique dégagée derrière le véhicule. Le FDM a été lancé il y a tout juste six ans et est déjà disponible sur près de 80 véhicules différents de 14 constructeurs automobiles dans le monde.

Le FDM sert également de plateforme pour d'autres innovations. Ses fonctionnalités complémentaires incluent un enregistreur vidéo numérique intégré au rétroviseur intérieur (DVR), un système de caméra de remorquage évolutif, un écran tactile, des superpositions de projection de lignes de voie et une caméra à selfie intégrée au rétroviseur intérieur pour prendre des photos dans l'habitacle du véhicule.

Verre à gradation

Gentex est le premier fournisseur mondial de dispositifs à gradation et expédie plus de 40 millions d'unités chaque année. Le portefeuille de produits actuel de la société inclut des rétroviseurs intérieurs et extérieurs anti-éblouissement, et des vitres à gradation électronique destinées à l'industrie aéronautique.

Parmi les nouveautés de la gamme de produits, on trouve des dispositifs à gradation de grande surface, notamment des toits ouvrants qui s'assombrissent à la demande ou en fonction de l'intelligence du système, et des pare-soleils qui se déploient comme un pare-soleil traditionnel mais comportent un panneau transparent à gradation qui peut s'assombrir à la demande ou en conjonction avec les capteurs de charge solaire.

La société présentera également des dispositifs à gradation à petite échelle qui s'assombrissent pour améliorer le contraste et la lisibilité des écrans transparents, dissimuler les capteurs et régler de manière dynamique l'exposition des caméras.

Connectivité automobile

Le CES 2023 sera également pour Gentex l'occasion de présenter ses fonctionnalités de connectivité telles que HomeLink, le premier système d'automatisation « car-to-home » du secteur. Il utilise la radiofréquence et la transmission sans fil basée sur le cloud pour activer une grande variété de dispositifs de domotique depuis le véhicule, notamment les portes de garage, les thermostats, l'éclairage domestique et les systèmes de sécurité.

La société présentera également comment les constructeurs automobiles peuvent développer de nouvelles sources de revenus en offrant à leurs clients des services exclusifs de conciergerie électronique et de réservation de voyages via Simplenight, un partenaire de Gentex et prestataire d'une plateforme de commerce électronique en marque blanche qui peut être personnalisée et intégrée dans les applications mobiles, les consoles centrales et les sites Internet d'engagement envers les clients des équipementiers.

Aérospatial

Les technologies aérospatiales croissantes de Gentex seront mises en avant dans une toute nouvelle maquette d'avion.

« De nombreux produits initialement développés pour l'industrie automobile sont construits sur des plateformes technologiques qui peuvent être adaptées à l'industrie aérospatiale », a commenté M. Boehm. « Qu'il s'agisse du verre à gradation, de l'éclairage intelligent ou des systèmes biométriques, nous pensons que ces technologies, entre autres, peuvent rendre l'expérience de vol plus sûre et plus agréable. »

Pour illustrer cette idée, la maquette d'avion de Gentex comprendra des hublots et des cloisons de cabine à gradation entièrement fonctionnels, un éclairage intelligent pour les passagers qui optimise automatiquement l'éclairage pour diverses activités en vol telles que la lecture, la prise de repas ou le travail sur ordinateur, des systèmes biométriques pour personnaliser l'expérience en vol, ainsi que des capteurs de particules et de produits chimiques dans la cabine pour surveiller la qualité de l'air.

Le laboratoire d'innovation et l'eSight Go

Les acquisitions technologiques, partenariats et prototypes récents de Gentex seront présentés dans un laboratoire d'innovation spécial au sein du stand de la société. C'est également dans ce laboratoire que sera présenté le tout nouveau eSight Go, le dernier né d'une gamme de lunettes électroniques destinées à améliorer la vision et à permettre aux personnes malvoyantes de retrouver la vue.

eSight est un développeur de technologies d'assistance portables qui permettent aux personnes atteintes d'une déficience visuelle de continuer à se déplacer tout en accomplissant les tâches de la vie quotidienne.

Gentex a utilisé son expertise en matière de vision numérique, de développement logiciel et de conception industrielle pour aider au développement de l'eSight Go qui combine une caméra haute définition, des algorithmes exclusifs et un traitement puissant pour capturer et projeter en temps réel des vidéos sur deux écrans haute résolutions placés proches des yeux pour une vision binoculaire complète. L'eSight Go sera également fabriqué par Gentex et son lancement est prévu dans le courant de l'année 2023.

Le CES (Consumer Electronics Show) est le lieu de rassemblement mondial de tous les acteurs qui prospèrent dans le secteur des technologies grand public. Détenu et produit par la Consumer Technology Association, ce salon sert de terrain d'essai pour les innovateurs et les technologies révolutionnaires depuis plus de 50 ans. Cette année, le salon se déroulera du 5 au 8 janvier à Las Vegas.

Les technologies Gentex seront exposées au Las Vegas Convention Center, West Hall, stand n° 6341.

Fondée en 1974, Gentex Corporation (NASDAQ : GNTX) est un fournisseur de rétroviseurs à gradation automatique et de produits électroniques pour l'industrie automobile, de hublots d'avion à gradation pour les marchés de l'aviation et de produits de protection contre les incendies pour le marché des systèmes de sécurité anti-incendie. Vous pouvez consulter le site Web de la société à l'adresse www.gentex.com .

