L'Hypercar hybride Peugeot équipée du système de vision numérique Gentex est prête pour les 24 heures du Mans

LE MANS, France, 09 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gentex Corporation (NASDAQ : GNTX), partenaire fournisseur officiel de Peugeot Sport et fournisseur de premier plan de technologies liées à la vision pour l'industrie automobile mondiale, a équipé la toute nouvelle Hypercar hybride 9X8 de Peugeot d'un système de vision arrière intelligent conçu pour optimiser la vue arrière du véhicule lors des prochaines 24 Heures du Mans et du Championnat du monde d'endurance de la FIA.



Dans un souci de performance et de sécurité, Peugeot Sport et Gentex se sont associés pour mettre au point un rétroviseur numérique de pointe qui améliorera la visibilité et la conscience de la situation du pilote pendant la course. Le système est une version de course améliorée du Full Display Mirror (FDM) de Gentex, un rétroviseur numérique disponible sur plus de 90 véhicules de tourisme dans le monde. La technologie capture la vidéo d'une caméra orientée vers l'arrière et la transmet à un écran LCD intégré au rétroviseur, offrant ainsi au conducteur une vue large et dégagée derrière le véhicule.

« Le rétroviseur Gentex a vraiment changé la donne pour nous, en particulier dans les courses d'endurance avec les voitures à cockpit fermé que nous avons aujourd'hui », a déclaré Gustavo Menezes, pilote de Peugeot Sport. « Il y avait toujours des voitures dans l'angle mort et il fallait décider quand quitter l'espace. Maintenant, dans les embouteillages, dès que vous voyez la voiture que vous venez de dépasser sur l'écran Gentex du rétroviseur, vous savez déjà que vous pouvez vous replacer sur la ligne de course. »

Pour montrer les avantages d'une vue arrière numérique, Gentex et Peugeot Sport ont réalisé une courte vidéo avec des interviews du pilote Gustavo Menezes et de François Coudrain, directeur de la motorisation du programme WEC de Peugeot Sport.

La version pour véhicule de tourisme du rétroviseur numérique Gentex offre une fonctionnalité bimodale. En mode miroir, le produit fonctionne comme un rétroviseur standard. Mais en actionnant un levier, le rétroviseur passe en mode affichage et un écran LCD clair et lumineux apparaît sur la surface réfléchissante du rétroviseur, offrant une vue arrière large et dégagée.

L'Hypercar Peugeot 9X8 est une voiture de course haute performance conçue pour participer au championnat du monde d'endurance (WEC, World Endurance Championship) de la FIA. Cette saison, après 12 ans d'absence aux 24 Heures du Mans, le constructeur français compte perpétuer la tradition des célèbres modèles d'endurance de la marque, les Peugeot 905 et Peugeot 908, vainqueurs des 24 Heures du Mans respectivement en 1992 puis 1993, et 2009.

La course phare du championnat du monde d'endurance FIA WEC, les 24 heures du Mans, est l'une des plus anciennes courses automobiles au monde et suscite l'admiration dans le monde entier. Créée en 1923 pour permettre aux constructeurs automobiles de prouver la viabilité de leurs véhicules en compétition, elle est devenue le terrain d'essai idéal pour une multitude de développements technologiques qui peuvent ensuite être appliqués à l'ensemble de l'industrie automobile. Le centenaire des 24 Heures du Mans aura lieu les 10 et 11 juin 2023.

À propos de Peugeot Sport

Depuis plus de 10 ans, Peugeot Sport perfectionne sa maîtrise de la technologie hybride-électrique en compétition et sur route. Après les projets 908 HY, 908 HYbrid4, 308 R Hybrid et 208 FE, la néo-performance est désormais accessible à tous avec le lancement de la nouvelle ligne PEUGEOT SPORT ENGINEERED, qui sera soutenue à partir de 2022 par un nouveau programme du championnat du monde d'endurance (WEC).

À propos de Gentex

Fondée en 1974, Gentex Corporation (NASDAQ : GNTX) est un fournisseur de rétroviseurs à gradation automatique et de produits électroniques pour l'industrie automobile, de hublots d'avion à gradation pour les marchés de l'aviation et de produits de protection contre les incendies pour le marché des systèmes de sécurité anti-incendie. Vous pouvez consulter le site Web de la société à l'adresse www.gentex.com.

Contact auprès des médias Gentex : Contact auprès des médias Peugeot Sport WEC Craig Piersma Justine MORICE (616) 772-1590 x4316 +3376262287 craig.piersma@gentex.com justine.morice@external.stellantis.com

