Gentili Mosconi SpA est une entreprise italienne spécialisée dans la fabrication de vêtements et d'accessoires. La société fournit des produits, y compris des tissus imprimés et teints, avec un traitement jacquard et teint en fil, entre autres. Elle présente sa collection dédiée à chaque saison dans des segments tels que la Haute Couture, Pret A Porter, les Accessoires et la Collection Maison. Le segment Haute Couture représente des tissus préparés avec différentes techniques ou peints à la main. Le segment Pret A Porter est la marque de fabrique de la société et présente des produits fabriqués pour les femmes et les hommes. Le segment des accessoires est dû à la production d'écharpes, de foulards et de châles fabriqués avec le souci du détail. Home Collection comprend une collection de meubles et de plaids pour la chambre à coucher et la salle de bains, ainsi que des ensembles de tables utilisés dans les jardins ou dans les hôtels de charme et les centres de villégiature. Le segment de la maison fait également référence à un secteur nautique pour lequel l'entreprise fournit ses produits. L'entreprise est présente dans le monde entier.

Secteur Habillement et accessoires