Genting Berhad est une société d'investissement et de gestion basée en Malaisie. Les activités de la société sont classées en six segments : Loisirs et hôtellerie, Plantation, Énergie, Immobilier, Pétrole et gaz, et Investissements et autres. Le secteur des loisirs et de l'hôtellerie comprend les jeux, les hôtels, la nourriture et les boissons, les parcs à thème, la vente au détail, les divertissements et les attractions, les excursions et les services liés aux voyages, le développement et l'exploitation de centres de villégiature intégrés et d'autres services d'appui. Ce secteur opère en Malaisie, à Singapour, au Royaume-Uni, en Égypte, aux États-Unis et aux Bahamas. Son secteur Plantation est principalement impliqué dans les plantations de palmiers à huile en Malaisie et en Indonésie, le broyage de l'huile de palme et les activités connexes. Le secteur Énergie de la société est impliqué dans la production et la fourniture d'énergie électrique. Son secteur immobilier est impliqué dans les activités de développement immobilier et d'investissement immobilier. Le segment Pétrole et gaz est impliqué dans les activités d'exploration, de développement et de production de pétrole et de gaz.

Secteur Casinos et jeux