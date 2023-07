Genting Singapore Limited est une société holding d'investissement basée à Singapour. Les principales activités de la société et de ses filiales comprennent la construction, le développement et l'exploitation de centres de villégiature intégrés, l'exploitation de casinos, la fourniture de services de soutien à la vente et au marketing pour les entreprises liées aux loisirs et à l'hôtellerie, ainsi que les investissements. La société possède Resorts World Sentosa (RWS) à Singapour, qui est un centre de villégiature et une destination intégrée en Asie, proposant un casino, l'aquarium S.E.A., le parc aquatique Adventure Cove, le parc à thème Universal Studios Singapore, des hôtels, des installations de réunions, d'incitations, de conférences et d'expositions (MICE), des restaurants de chefs célèbres et des points de vente au détail spécialisés. RWS compte six hôtels à thème et environ 1 600 chambres d'hôtel. Sa filiale, Resorts World at Sentosa Pte. Ltd. (RWSPL), qui s'occupe de la construction, du développement et de l'exploitation d'un complexe hôtelier intégré à Sentosa.

Secteur Casinos et jeux