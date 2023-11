Le groupe Gentrack Limited, basé en Nouvelle-Zélande, est un fournisseur de solutions de technologies propres pour les services publics du monde entier. L'activité principale de la société est le développement, l'intégration et le soutien de solutions logicielles de facturation d'entreprise et de gestion des clients pour les services publics (énergie et eau) et les aéroports. La société opère à travers deux segments : les logiciels de facturation des services publics et les logiciels de gestion des aéroports. Sa solution g2.0 fournit des solutions de bout en bout et une plateforme flexible permettant aux entreprises de répondre à un paysage dynamique, de créer des propositions et de maximiser les retours sur investissement. La solution g2.0 combine la solution multi-play produit-bénéfice des services publics avec la plateforme de gestion de la relation client et de marketing pour les services publics. Son modèle de données logique est spécialement conçu pour les services publics et fournit une source unique et une vue à 360 degrés du client. Son écosystème de gestion de l'énergie distribuée offre aux fournisseurs d'énergie un accès totalement intégré à de multiples partenaires.

Secteur Logiciels