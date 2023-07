Genuine Parts Company est spécialisé dans la distribution de pièces de rechange pour automobiles et équipements industriels. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - pièces de rechange et accessoires automobiles (66,5%) ; - pièces de rechange et accessoires industriels (33,5%) : roulements industriels, pièces de transmission mécanique, électrique et hydraulique, matériel de tuyauterie, pneumatiques, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (64,3%), Europe (15,4%), Australasie (10,6%), Canada (9,5%), et Mexique (0,2%).