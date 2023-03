CHANGEMENTS AU SEIN DE LA DIRECTION : Power Metal Resources choisit un nouveau PDG et confirme le président du conseil d'administration

(Alliance News) - Voici un aperçu des changements de directeurs et de gérants de sociétés cotées à Londres annoncés cette semaine et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

Power Metal Resources PLC - société d'exploration des métaux, centrée sur l'Amérique du Nord, l'Afrique et l'Australie - engage Sean Wade comme directeur général et administrateur, en remplacement de Paul Johnson, qui se retire immédiatement "pour se concentrer sur certaines questions critiques de santé familiale". Notes Wade a occupé des postes de direction dans les sociétés minières Berkeley Energia Ltd, Pensana PLC et Asia Resource Minerals PLC. Scott Richardson Brown devient président non exécutif permanent, après avoir été président intérimaire depuis octobre 2021. Power Metal Resources déclare qu'elle prévoit d'embaucher un directeur financier, un directeur technique et un directeur non exécutif supplémentaire, qui viendront s'ajouter aux deux directeurs actuels. Johnson, le principal actionnaire de la société, continuera à travailler avec la nouvelle équipe de direction, notamment sur la réalisation de cessions et de spin-out.

Genuit Group PLC - Fabricant de tuyaux en plastique basé à Leeds, en Angleterre, anciennement connu sous le nom de Polypipe - Mark Hammond quitte son poste d'administrateur indépendant principal, mais restera au conseil d'administration après la fin de son mandat de neuf ans en avril. M. Hammond devrait rester au conseil d'administration jusqu'en octobre afin de faciliter la transition avec les nouveaux administrateurs non exécutifs. Lisa Scenna remplacera M. Hammond en tant qu'administratrice indépendante principale à partir de mercredi. Elle siège au conseil d'administration depuis septembre 2019.

Ibstock PLC - Fabricant de produits de construction en argile et en béton basé à Leicestershire, en Angleterre - Promeut Louis Eperjesi au poste d'administrateur indépendant principal, en remplacement de Tracey Graham, qui quittera son poste d'administrateur lors de l'assemblée générale annuelle du 27 avril. Eperjesi fait partie du conseil d'administration d'Ibstock depuis juin 2018.

