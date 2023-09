Genuit Group PLC est une société basée au Royaume-Uni qui fournit des solutions durables de gestion de l'eau et du climat pour l'environnement bâti. La société propose des systèmes de tuyauterie pour les secteurs résidentiel, commercial, civil et des infrastructures. La Société est également un concepteur et un fabricant de solutions énergétiques dans les systèmes de chauffage à base d'eau au Royaume-Uni. Les activités de la société comprennent Adey, Alderburgh, Domus, Manthorpe, Nu-Heat, Nuaire, Permavoid, Plura Innovations, Polypipe Building Products, Polypipe Building Services, Polypipe Civils & Green Urbanisation, Polypipe International, Polypipe Ulster et Surestop. La société possède et exploite des installations et fabrique la gamme de solutions pour le chauffage, la plomberie, le drainage et la ventilation. La société cible principalement le Royaume-Uni et les marchés européens du bâtiment et de la construction avec une présence en Italie et aux Pays-Bas et vend à des niches spécifiques dans le reste du monde.

Secteur Fournitures de construction et installation