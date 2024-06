Genus Paper & Boards Limited est une société basée en Inde. La société est principalement engagée dans la fabrication de papier kraft (division principale). Elle est également engagée dans des activités d'investissement stratégique, dans le cadre desquelles les investissements sont réalisés sous forme d'actions, de titres et de prêts. Ses segments comprennent l'activité papier, l'activité coke et l'activité d'investissement stratégique. Ses produits comprennent le carton, le carton pour conteneurs, le kraft et le carton de spécialité, et le papier d'impression. Sa catégorie de carton comprend SAHAJ - carton à dos gris, AIRAVATA - carton à dos blanc, et VAJRA - carton à dos gris à haut grammage et à haute rigidité. Sa catégorie de carton pour conteneurs comprend Genus Eco Liner, Genus Prime Liner, Genus Royal White Top Liner, Genus Royal Virgin Top Liner, Genus Royal Korean Kraft Liner, et Assured HRCT Liner and Fluting Medium. Sa catégorie de kraft et de carton spécialisés comprend le papier pour sacs de transport Genus, le papier pour sacs d'épicerie Genus et le papier pour sacs de commerce électronique Genus.

Secteur Papeterie