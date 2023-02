Genus enregistre une hausse à deux chiffres de son chiffre d'affaires ; le PDG Wilson prend sa retraite.

(Alliance News) - Genus PLC a fait état jeudi d'un bond de son chiffre d'affaires intérimaire, mais a subi un plongeon de son bénéfice, alors que la société annonce le départ à la retraite de son directeur général, Stephen Wilson.

Les actions étaient en hausse de 10% à 2 978,00 pence chacune jeudi matin à Londres.

Genus, qui fabrique des produits biotechnologiques pour les éleveurs de bovins et de porcs, a déclaré que le chiffre d'affaires a augmenté de 25 % pour atteindre 350,2 millions de livres sterling pour les six mois qui se sont terminés le 31 décembre, contre 281,2 millions de livres sterling un an plus tôt.

Le bénéfice avant impôt a toutefois baissé de 39 %, passant de 24,4 millions de GBP l'année précédente à 15,0 millions de GBP, en raison d'une baisse hors trésorerie de 17,2 millions de GBP de la juste valeur nette des actifs biologiques selon l'IAS 41, contre une baisse de 6,8 millions de GBP l'année précédente. Cela a montré une "augmentation des taux d'actualisation appliqués dans le calcul de l'évaluation ainsi que des mouvements compensatoires dans d'autres entrées clés", a expliqué Genus.

Le bénéfice avant impôt ajusté a augmenté de 14 %, passant de 37,0 millions de GBP à 42,2 millions de GBP, tandis que le bénéfice d'exploitation ajusté a augmenté de 15 %, passant de 43,3 millions de GBP l'année précédente à 56,0 millions de GBP.

Le bénéfice de base par action a baissé de 33 % pour atteindre 20,4 pence contre 30,4 pence un an plus tôt.

Chez Genus PIC, le chiffre d'affaires a bondi de 25 %, passant de 143,5 millions de GBP à 179,0 millions de GBP. La société a noté que la performance en Chine s'est améliorée, en particulier la croissance des contrats de redevances, les clients commençant à se remettre du ralentissement de l'année précédente.

Le directeur général Stephen Wilson a déclaré : "Le groupe a réalisé une bonne performance au cours du premier semestre de l'année, malgré des conditions de marché difficiles pour les producteurs sur plusieurs marchés. PIC a réalisé une nouvelle performance semestrielle record, avec une forte dynamique en Amérique du Nord en particulier, et la performance de la Chine s'est améliorée car le marché porcin a commencé à se rétablir progressivement après le ralentissement cyclique, comme nous l'avions prévu."

Genus a maintenu son dividende intérimaire inchangé à 10,3 pence par action.

Pour l'avenir, Genus a déclaré que les prévisions financières pour 2023 restent inchangées.

En outre, la société a déclaré que le directeur général Stephen Wilson prendra sa retraite après dix ans chez Genus, le 30 septembre de cette année. La recherche de son successeur a commencé, a déclaré Genus.

Le président du conseil d'administration, Iain Ferguson, a déclaré : "Pendant le temps que Stephen a passé chez Genus, dont six ans en tant que directeur financier et quatre ans en tant que directeur général, la société a fait de grands progrès stratégiques en tant que société de génétique animale de premier plan dans le monde, progressant à grands pas dans sa vision de pionnier durable de l'amélioration génétique animale pour aider à nourrir le monde."

Par Xindi Wei, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.