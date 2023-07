Genus plc est une entreprise de génétique animale basée au Royaume-Uni. Elle fournit aux agriculteurs des animaux reproducteurs présentant des caractéristiques souhaitables, ce qui leur permet de produire de la viande et du lait de qualité. Les segments de la société comprennent Genus PIC, Genus ABS et Genus Research and Development. Le segment Genus PIC se consacre à la vente d'animaux de l'espèce porcine. Le segment Genus ABS se consacre à la vente de bovins. Son activité de génétique bovine consiste à vendre de la semence et des embryons de taureaux laitiers et de taureaux de boucherie provenant de son bétail de qualité supérieure, qui sont vendus aux agriculteurs pour l'élevage de leurs vaches par insémination artificielle. Son activité de génétique porcine vend des porcs reproducteurs génétiquement supérieurs et de la semence aux agriculteurs, afin qu'ils puissent élever des porcs commerciaux présentant des caractéristiques souhaitables pour la production de viande de porc. Elle fournit également des services techniques et des conseils aux agriculteurs afin de maximiser les performances de ses animaux reproducteurs dans leurs exploitations. Elle est présente dans plus de 24 pays sur six continents et ses laboratoires de recherche sont situés à Madison, dans le Wisconsin, aux États-Unis.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale