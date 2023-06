Genus Power Infrastructures Limited annonce la constitution d'une filiale à 100 % à Singapour

Conformément au règlement 30 de la réglementation SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (" SEBI Listing Regulations "), Genus Power Infrastructures Limited a constitué une filiale à 100 % (" WOS "), à savoir " Gemstar Infra Pte. Ltd." le 16 juin 2023. Capital social émis et souscrit : Actions : 100 actions de 1 dollar singapourien (SGD) chacune.

Montant : 100 SGD. Sa date de constitution est le 16 juin 2023. Elle n'a pas encore commencé ses activités commerciales.

Son objet principal est de faciliter la fourniture de concessions de services d'infrastructure de comptage avancé.