Genus Power Infrastructures Limited est une société basée en Inde dont l'activité principale consiste à fabriquer/fournir des compteurs et des solutions de comptage et à entreprendre des travaux d'ingénierie, de construction et des contrats clés en main. La société exerce ses activités dans deux secteurs, à savoir l'activité de comptage et l'activité d'investissement stratégique : L'activité de comptage et l'activité d'investissement stratégique. Les solutions de comptage de la société comprennent une gamme de compteurs d'électricité, tels que des compteurs multifonctionnels monophasés et triphasés, des compteurs opérés par transformateur de courant (CT), des compteurs à tarif basé sur la disponibilité (ABT) et des compteurs de réseau, des compteurs de transformateur de distribution (DT), des compteurs à prépaiement, des compteurs intelligents, des compteurs nets, des compteurs d'infarctus aigu du myocarde (AMI) et des systèmes d'acquisition de données de mission (MDAS). L'activité de construction et de contrats d'ingénierie de la société comprend des projets d'électricité clés en main, tels que l'érection de sous-stations d'environ 420 kilovolts (kV), la pose de lignes de transmission et de distribution, l'électrification rurale, les postes de commutation et la remise en état du réseau.