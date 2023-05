Genworth Financial, Inc. nomme Cristina E. Ahn vice-présidente et contrôleuse (comptable principale)

Le 18 mai 2023, Cristina E. Ahn a été nommée vice-présidente et contrôleuse (comptable principale) de Genworth Financial, Inc. Simultanément à la nomination de Mme Ahn, Jerome T. Upton a cessé d'exercer les fonctions de principal responsable de la comptabilité de la société. M. Upton continue d'exercer les fonctions de vice-président exécutif et de directeur financier (Principal Financial Officer) de la société, comme indiqué précédemment. Mme Ahn, âgée de 41 ans, qui a rejoint la société en janvier 2023, occupe le poste de vice-présidente et de contrôleuse depuis le 1er mars 2023.

Avant de rejoindre la Société, Mme Ahn a occupé le poste de vice-présidente principale, contrôleur d'entreprise, chez Kemper Corporation, un assureur spécialisé engagé, par l'intermédiaire de ses filiales, dans les activités d'assurance dommages et d'assurance vie et santé, de juin 2022 à décembre 2022, où elle était chargée de superviser les contrôleurs d'assurance dommages et d'assurance vie et santé, la comptabilité des investissements, la comptabilité d'entreprise, les rapports financiers, les politiques comptables et la conformité à la loi SOX. De juin 2020 à juin 2022, Mme Ahn a occupé le poste de vice-présidente de la politique comptable et de la conformité SOX chez Kemper Corporation. Auparavant, Mme Ahn a occupé divers postes financiers chez PricewaterhouseCoopers de 2005 à 2011 et de 2012 à juin 2020, notamment au sein du National Professional Service Group de PricewaterhouseCoopers de juillet 2015 à juin 2017.

Mme Ahn est titulaire d'une licence en comptabilité de la Rutgers University School of Management.