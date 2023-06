Genworth Financial, Inc. propose, par l'intermédiaire de ses principales filiales d'assurance, des produits d'assurance hypothécaire et d'assurance dépendance. La société opère à travers trois segments. Le segment Enact propose des produits d'assurance hypothécaire qui assurent principalement des prêts hypothécaires résidentiels de premier ordre, souscrits individuellement, à des pourcentages de couverture spécifiés. Le segment Long-Term Care Insurance propose des produits d'assurance dépendance aux États-Unis. Les produits d'assurance dépendance sont destinés à protéger l'assuré contre les coûts importants et croissants des services de soins de longue durée fournis au domicile de l'assuré ou dans des établissements d'aide à la vie autonome ou de soins infirmiers. Le secteur Vie et rentes offre une variété de produits de protection et de revenus de retraite, tels que l'assurance-vie traditionnelle (assurance-vie temporaire, universelle et temporaire universelle, ainsi que l'assurance-vie détenue par l'entreprise et les accords de financement), les rentes fixes et les rentes variables, qui comprennent l'assurance-vie variable.

Secteur Assureurs et courtiers généralistes