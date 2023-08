Geo Limited est une société basée au Royaume-Uni, qui est engagée dans le secteur des logiciels en tant que service (SaaS) et qui fournit des plateformes de gestion des emplois pour les entreprises de commerce, de terrain et de services à domicile. L'activité principale de la société est le développement et le déploiement commercial de technologies de productivité de la main-d'œuvre mobile basées sur le cloud. Elle attribue les tâches par secteur ou par employé, et affiche des cartes de localisation et des notes sur la tâche ou le client. Ses solutions comprennent GeoNext et GeoOp. GeoNext est une application qui permet aux entreprises de commerce et de services à domicile et sur le terrain de gérer des devis, de planifier des travaux pour le personnel, de suivre l'achèvement des travaux, d'envoyer des factures et d'être payées plus rapidement. GeoOp est un produit de gestion des travaux qui aide chaque jour plus de 10 000 clients des secteurs du commerce et des services à domicile. Il s'adresse à des secteurs tels que les services de nettoyage, l'électricité, la plomberie, les constructeurs, les charpentiers, la maintenance, la climatisation, les peintres, les services de bétonnage, la livraison et l'installation, la gestion des déchets, la lutte contre les parasites, l'énergie solaire et bien d'autres encore.

Secteur Logiciels