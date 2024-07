Geojit Financial Services Limited est une société de services d'investissement basée en Inde, présente dans le Conseil de coopération du Golfe (CCG). La société propose une gamme complète de solutions d'investissement. Ses produits et services comprennent des services de gestion de portefeuille (PMS), des services de planification financière, des services de courtage, la distribution de produits d'investissement et de produits d'assurance, et un modèle d'accès hybride. Ses services de gestion de portefeuille offrent des solutions d'investissement spécialisées, notamment le portefeuille Advantage, le portefeuille Freedom et le portefeuille Dakshin. STEPS, la division de planification financière de la société, fournit des consultations professionnelles sur la planification des finances personnelles, l'analyse des investissements, la planification de la retraite, la planification fiscale et l'éducation des investisseurs. Ses services de courtage comprennent le courtage en ligne et hors ligne, des plateformes de négociation avancées et des services supplémentaires. Elle tire parti de ses capacités de distribution pour offrir une gamme de produits financiers de tiers dans diverses catégories d'actifs, y compris des fonds communs de placement et des assurances.