Géoméga fournit une mise à jour sur l'usine de démonstration de recyclage des ÉTR

MONTRÉAL, 28 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Géoméga Inc. (« Géoméga » ou la « Société ») (TSX.V: GMA) (OTC: GOMRF), développeur de technologies propres pour l'extraction, le raffinage et le recyclage de terres rares et autres métaux critiques, a le plaisir de fournir aux actionnaires une mise à jour technique sur l'usine de démonstration de recyclage de terres rares située à Saint-Bruno-de-Montarville, au Québec.

« Notre équipe d'ingénieurs a travaillé avec aplomb pour s'assurer que le déploiement du processus d’approvisionnement et de la construction se déroulent sans heurts et que tout risque inutile soit réduit au minimum. Le rapatriement de l'ingénierie de procédés de l’externe vers l'interne a été un succès et a permis à l'équipe d'ingénierie de travailler avec davantage de flexibilité et de contrôle alors que nous progressons vers la construction. L'équipe d'ingénierie prépare les étapes d'exécution pour l'approvisionnement et la construction et travaille avec les prestataires de services appropriés qui répondent à nos exigences, notamment en ce qui concerne les délais de livraison et le respect du budget. Je tiens à remercier les actionnaires pour leur patience continue et nous fournirons d'autres mises à jour sur l'ingénierie, l'approvisionnement et la construction au fur et à mesure que ces activités progressent et que de nouveaux jalons sont atteints. » a commenté Kiril Mugerman, président et chef de la direction de Géoméga.

Avec une équipe d'ingénieurs grandissante depuis fin 2021, Géoméga a pu faire avancer de nombreux aspects des travaux d'ingénierie tel que décrit ci-dessous :

Conception de procédé - Les schémas de procédés (PFD), les diagrammes schématiques des systèmes de contrôles (PCD), les tableaux de flux, liste des services, la description de procédés, la philosophie de contrôle et le calendrier de fonctionnement (procédé par lots) pour le projet sont maintenant terminés avec des modifications mineures qui devraient être intégrées périodiquement au fur et à mesure de l'avancement du projet. Les diagrammes de la tuyauterie et des instruments (P&ID) sont à environ 50 % complétés, permettant un support suffisant pour commencer à commander de l'équipement. Le dimensionnement des lignes, l’instrumentalisation et la sélection du matériel pour le système de contrôle sont en cours.

Équipements et ensembles d’équipements - L'équipe d'ingénierie a maintenant terminé l'examen interne de la conception de l'équipement, des fiches techniques et des devis. Des devis mis à jour suivant les dernières modifications des fiches techniques sont demandés aux fournisseurs sélectionnés. Le travail de conception détaillée se poursuivra après la soumission des bons de commande dans les semaines à venir et après réception des spécifications complètes des fournisseurs.

Configuration de l’usine - Une configuration mise à jour en 3D a été générée. Plus d'informations seront intégrées avec des données supplémentaires à recevoir des fournisseurs et une fois le dimensionnement des lignes terminées. La configuration mise à jour peut être observée à la figure 1 ci-dessous.

Activités de pré-construction - La Société est actuellement en pourparlers avec des fournisseurs de services qui s'occuperont de la conception d'ingénierie périphérique (civil et architectural, système CVC, conception de système de drainage, etc.), des permis de construction, l'exécution des activités liées à la sécurité telles que HAZID et HAZOP, et éventuellement, à la construction et à la mise en service de l’usine. Les fournisseurs de services externes travailleront de concert avec l'équipe d'ingénierie interne de la Société.

Essais complémentaires - Certains essais pilotes se sont poursuivis à l’interne et à l’externe au cours des 6 derniers mois, axés sur le broyage d'aimants et la manipulation de solides. Divers équipements pilotes pour ces essais ont continué d'arriver aux installations de Boucherville et de Saint-Bruno-de-Montarville où les essais sont effectués. De plus, des tests à l'échelle du laboratoire ont été effectués par intermittence pour optimiser le procédé et améliorer la pureté finale des produits. Les résultats pertinents ont été intégrés au procédé. D'autres tests pour soutenir et ajuster la conception seront effectués au besoin au fur et à mesure que le projet avance.



Figure 1 : Disposition 3D de l'usine de démonstration de recyclage des ETR (pdf)

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/29931671-f8c5-4e95-9c21-0e6181a01404/fr

À propos de Géoméga (www.geomega.ca)

Géoméga développe des technologies innovantes pour l'extraction et la séparation des éléments des terres rares et d'autres métaux critiques essentiels pour un avenir durable. Axés sur les énergies renouvelables, l'électrification des véhicules, l'automatisation et la réduction de la consommation d'énergie, les aimants de terres rares ou néo-aimants (NdFeB) sont au centre de toutes ces technologies. La stratégie de Géoméga consiste à réduire progressivement les risques liés à sa technologie innovante et à générer des flux de trésorerie et un retour de valeur aux actionnaires tout en travaillant directement avec les principaux acteurs de ces industries pour recycler les aimants qui alimentent toutes ces technologies.

Alors que ses technologies sont démontrées à plus grande échelle, Géoméga s'est engagé à travailler avec des partenaires majeurs pour aider à extraire de la valeur des produits provenant de l’extraction minière, des résidus miniers et d'autres résidus industriels qui contiennent des terres rares et d'autres métaux critiques. Indépendamment du métal ou de la source, Géoméga adopte une approche cohérente pour réduire l'impact environnemental et contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre en recyclant les principaux réactifs du processus.

Le projet principal de Géoméga est basé sur la technologie ISR (Innord’s Separation of Rare Earths), un moyen exclusif, peu coûteux et respectueux de l’environnement, d’exploiter un marché mondial de 1,5 milliard de dollars canadiens pour recycler les rebuts de production d’aimants et les aimants en fin de vie de manière rentable et sécuritaire.

Géoméga est également propriétaire du gisement de terres rares de la Carbonatite de Montviel, la plus grande estimation des ressources de bastnaésite 43-101 en Amérique du Nord et détient plus de 16,8 millions d'actions, représentant environ 14% des actions émises et en circulation, de Kintavar Exploration Inc. (KTR.V), une société d'exploration minière qui fait progresser l'exploration stratiforme de Mitchi pour des projets de cuivre au Québec, Canada.

Pour plus de détails, contactez:

Kiril Mugerman Président & CEO Géoméga 450-641-5119 ext.5653 kmugerman@geomega.ca





Nancy Thompson

Vorticom Public Relations

212-532-2208

nancyt@vorticom.com

Twitter: @Geomega_REE



Mises en garde concernant les énoncés prospectifs

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité à l’égard de la pertinence ou de l’exactitude du présent communiqué.

Ce communiqué de presse peut contenir de l’information prospective ou des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. L’information prospective et les énoncés prospectifs peuvent inclure entre autres, des énoncés relatifs aux projets, les coûts, les objectifs et la performance de la Société, ou des hypothèses relatives à ce qui précède. Dans ce communiqué de presse, les termes comme « pouvoir », « croire », « s’attendre à », « avoir l’intention », « planifier », « prévoir », « potentiel », « projets », « estimer », « continuer », ou des variantes ou des formes négatives de tels termes ou encore d’une terminologie comparable, sont utilisés pour identifier des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne devraient pas être interprétés comme une garantie des rendements ou résultats futurs, et ne devraient pas nécessairement donner des indications précises concernant le moment qu’un tel rendement pourra être réalisé. Rien ne garantit que les évènements prévus dans l’information prospective de ce communiqué de presse se concrétiseront, y compris la commercialisation des technologies mentionnées ci-dessus, ou, si l’un ou l’autre de ces évènements se concrétisent, quels seront les avantages que la Société en tirera. L’information prospective et les énoncés prospectifs sont basés sur l’information disponible au moment de la diffusion de ce communiqué de presse et/ou sur les prévisions faites de bonne foi par la direction, sous réserve des incertitudes, hypothèses et autres facteurs prévus ou non dont plusieurs sont indépendants de la volonté de la Société. Ces risques, incertitudes et hypothèses incluent sans s’y limiter, ceux décrits à la rubrique portant sur les facteurs de risque de la notice annuelle de la Société, pour l’exercice terminé le 31 mai 2021, y compris la disponibilité de matières premières provenant de tierces parties raisonnablement disponibles pour l’usine de démonstration, laquelle est disponible sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com; qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement ou les résultats à venir de la Société soient considérablement différents de ceux indiqués de façon explicite ou implicite dans de tels énoncés prospectifs. La Société n’entend pas ni ne s’engage à actualiser ou revoir l’information prospective ou les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse à la lumière de nouveaux renseignements, subséquents ou autres, sauf dans les cas prévus par les lois applicables.