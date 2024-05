GeoPark Ltd est une société colombienne opérant dans le secteur de l'énergie. En tant qu'explorateur, opérateur et consolidateur de pétrole et de gaz, la société possède des actifs et des plateformes de croissance en Colombie, en Équateur, au Chili et au Brésil. Ses intérêts opérationnels dans 42 blocs d'hydrocarbures comprennent l'exploration et la production de gaz naturel (E&P) et la production de pétrole brut sur terre et en mer sur plus de 700 000 acres. Le bloc Del Mosquito, dans le bassin austral de l'Argentine, et les blocs Cerro Dona Juana et Loma Cortaderal, dans le bassin de Neuquen, sont détenus à 100 % par GeoPark Holdings Limited, tandis que le bloc Fell, dans la région chilienne de Magallanes, est détenu à 90 % par la société, le reste des intérêts dans les infrastructures associées, les installations de production, les licences d'exploitation et une base de données techniques étant détenus par l'entreprise pétrolière nationale, Enap.