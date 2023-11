Georg Fischer est un groupe industriel organisé autour de 3 familles de produits : - systèmes de canalisations en plastique et en métal (48,4% du CA) : raccords, tuyaux, vannes, actionneurs électriques et pneumatiques, capteurs de pression, et dispositifs de mesure destinés au transport, au traitement et à la régulation des fluides liquides et gazeux ; - équipements et systèmes d'automatisation (26,1%) : destinés à la fabrication de moules et d'outils de précision ; - composants automobiles (25,5%) : produits en fonte d'alliage à destination des véhicules utilitaires et de tourisme. A fin 2019, le groupe dispose de 56 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (5,3%), Allemagne (17%), Europe (24,7%), Chine (21,7%), Asie (6,1%), Amériques (19,8%) et autres (5,4%).

Secteur Machines et équipements industriels