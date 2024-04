Georg Fischer AG est une société basée en Suisse qui développe des systèmes pour des applications industrielles. La société opère à travers trois secteurs d'activité : GF Piping Systems, GF Casting Solutions et GF Machining Solutions. GF Piping Systems est un fournisseur de systèmes de tuyauterie en plastique et en métal. La division se concentre sur les solutions et les composants de systèmes pour le transport sécurisé de l'eau, des produits chimiques et du gaz, et offre les services correspondants. GF Casting Solutions développe et fabrique des solutions et des systèmes de moulage légers en aluminium, en magnésium et en fer pour l'industrie automobile mondiale, ainsi que pour des applications industrielles. GF Machining Solutions fournit des solutions complètes à l'industrie de la fabrication d'outils et de moules et aux fabricants de composants de précision. Le portefeuille comprend des machines de fraisage, de découpe à fil et d'électroérosion, des systèmes de broches, la texturation au laser, la fabrication additive, ainsi que des solutions d'automatisation et de numérisation.

Secteur Machines et équipements industriels