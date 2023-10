(Alliance News) - Voici un résumé des résultats et des mises à jour commerciales des sociétés cotées à Londres, publiés mardi, et qui n'ont pas été rapportés séparément par Alliance News :

----------

Acuity RM Group PLC - Fournisseur de services de gestion des risques basé à Londres - La filiale Acuity Risk Management Ltd remporte un contrat de trois ans d'une valeur de 161 000 GBP pour l'utilisation de la plate-forme logicielle Stream d'Acuity par un nouveau client afin de gérer son cadre ISO 27001 et "l'excellence du service". Angus Forrest, directeur général d'Acuity RM, déclare : "C'est un grand plaisir de remporter un contrat avec une entreprise où il existe un potentiel de croissance substantielle du compte. Dans ce cas, cela permet également à un nouveau partenaire d'entrer dans l'orbite des opérations d'Acuity, avec le potentiel d'aider Acuity à se développer sur les marchés mondiaux."

----------

Brand Architekts Group PLC - Entreprise londonienne de marques concurrentes dans le secteur de la beauté - Au cours de l'exercice qui s'est achevé le 30 juin, la perte avant impôts s'est creusée pour atteindre 6,8 millions de livres sterling, contre 4,1 millions de livres sterling l'année précédente. Le chiffre d'affaires a augmenté de 40 %, passant de 14,3 millions de livres sterling à 20,1 millions de livres sterling. Le coût des ventes augmente de 27 %, passant de 9,5 millions de livres sterling à 12,1 millions de livres sterling. Les frais commerciaux et administratifs passent de 6,9 millions de livres sterling à 10,2 millions de livres sterling. Le coût des éléments exceptionnels liés à la dépréciation des actifs incorporels passe de 500 000 GBP à 3,5 millions GBP. En ce qui concerne l'avenir, la société déclare : "Les priorités immédiates sont de renforcer la notoriété des marques clés Invest et Nurture, de dégager des synergies de revenus grâce à l'expansion internationale, de se concentrer sur la contribution des marques et de libérer les fonds de roulement immobilisés dans les marques de récolte. Nous restons persuadés que les fondations que nous construisons nous permettront de renouer avec la rentabilité et d'atteindre nos objectifs à moyen et long terme."

----------

Evgen Pharma PLC - Développeur de médicaments en phase clinique basé dans le Cheshire, Angleterre - Au cours des six mois précédant le 30 septembre, la perte avant impôts a été ramenée à 1,5 million de livres sterling, contre 2,2 millions de livres sterling l'année précédente. Les recettes s'élèvent à 396 000 GBP, alors qu'elles étaient nulles il y a un an. Les dépenses d'exploitation diminuent à 1,9 million de livres sterling, contre 2,2 millions de livres sterling. Evgen Pharma déclare : "Au cours des six derniers mois, la société a mené à bien une étude approfondie sur des volontaires et continue d'analyser les données d'expression génétique de l'étude. Ces résultats seront rendus publics lorsque l'analyse sera terminée. Evgen continue de travailler en étroite collaboration avec son partenaire Stalicla sur son programme dans les TSA et fournira des mises à jour au fur et à mesure de l'avancement du programme. La société prévoit la publication des données de radiosensibilisation de SFX-01 dans des modèles de rhabdomyosarcome du collaborateur La Sapienza University, Rome, au début de l'année 2024."

----------

Georgia Capital PLC - Investisseur basé à Tbilissi qui se concentre sur les entreprises nationales en Géorgie - La valeur nette d'inventaire par action en livres sterling a augmenté de 6,0 % pour atteindre 23,44 GBP au 30 septembre, contre 22,12 GBP au 30 juin. En lari géorgien, elle augmente de 5,1 % à 76,99 GEL, contre 73,28 GEL au cours de la même période. Le chiffre d'affaires des neuf premiers mois de 2023 augmente de 9,6 % pour atteindre 1,53 milliard de GEL, soit environ 470,7 millions de GBP, contre 1,40 milliard de GEL un an plus tôt. Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement s'améliore de 4,2 %, passant de 185,3 millions de GEL à 193,1 millions de GEL. Pour l'avenir, le président-directeur général Irakli Gilauri s'attend à ce que la société soit "extrêmement bien positionnée pour assurer une croissance constante de la valeur nette d'inventaire par action à moyen et à long terme, tout en continuant à progresser sur nos priorités stratégiques et de gestion du capital".

----------

Strip Tinning Holdings PLC - Fournisseur de connecteurs électriques pour le secteur automobile basé à Birmingham - Au cours du troisième trimestre 2023, les activités ont été conformes aux attentes de la société. Strip Tinning s'attend à atteindre les prévisions de marché pour 2023, à savoir un chiffre d'affaires de 9,4 millions de livres sterling, en baisse d'environ 8,1 % par rapport aux 10,2 millions de livres sterling en 2022, un Ebitda ajusté de 100 000 livres sterling, contre une perte d'Ebitda ajusté de 2,3 millions de livres sterling, et une dette nette de 3,6 millions de livres sterling, en baisse par rapport aux 4,2 millions de livres sterling.

----------

Voyager Life PLC - Société d'exploration et de développement minier axée sur l'Australie - Prévoit des recettes supérieures à 165 000 GBP au premier semestre 2023, en hausse par rapport aux 135 000 GBP de l'année précédente. La marge brute devrait se situer autour de 43 %, contre 44 % l'année précédente. Nick Tulloch, directeur général, déclare : "Le mois d'octobre a été marqué par deux interventions notables sur le marché du CBD, d'abord de la part de l'Agence des normes alimentaires, puis du gouvernement britannique. Comme on peut s'y attendre dans tout marché à croissance rapide, les régulateurs s'impliquent de plus en plus dans la formulation des produits à base de CBD et de cannabinoïdes. À première vue, les nouvelles orientations de la FSA semblent limiter le champ d'action de l'industrie mais, en fait, l'effet sur notre activité au cours des deux semaines qui ont suivi la publication semble être positif".

----------

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.