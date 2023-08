Georgia Capital PLC (Georgia Capital) est une société basée au Royaume-Uni dont l'objectif est de fournir une plate-forme pour l'achat, la création et le développement d'entreprises en Géorgie. L'activité principale de la société consiste à développer ou à acheter des entreprises, à les aider à institutionnaliser leur gestion et à en faire des entreprises matures. Georgia Capital possède six entreprises privées : une entreprise de services de santé, une entreprise de distribution d'eau, une entreprise de vente au détail (pharmacie), une entreprise d'assurance (assurance dommages et médicale), une entreprise d'énergie renouvelable et une entreprise d'éducation. Les cinq entreprises de son autre portefeuille privé sont les suivantes : développement de logements, hôtellerie et immobilier commercial, boissons, services automobiles et services numériques. Georgia Capital cherche normalement à monétiser son investissement sur une période de 5 à 10 ans à partir d'un investissement initial. L'activité boissons de la société combine trois secteurs d'activité, à savoir l'activité vin, l'activité bière et l'activité distribution.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds