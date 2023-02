La valeur nette d'inventaire de Georgia Capital grimpe en 2022 dans un contexte de croissance de la Géorgie

(Alliance News) - Georgia Capital PLC a fait état lundi d'une augmentation de la valeur nette d'inventaire au cours de l'année 2022, stimulée par l'économie florissante de la Géorgie.

L'investisseur dans les entreprises de Géorgie, basé à Tbilissi, a déclaré que la valeur nette d'inventaire au 31 décembre avait augmenté de 4,0 % pour atteindre 65,56 GEL, soit environ 20,92 GBP, contre 63,03 GEL un an auparavant. La banque a déclaré que la valeur nette d'inventaire par action en GBP pendant la même période a augmenté de 33 % pour atteindre 20,12 GBP contre 15,10 GBP.

Elle a expliqué que la VNI "record" en GEL était due au fait que le prix de l'action de la Bank of Georgia PLC a bondi de 31 % au quatrième trimestre par rapport au troisième. Jeudi, la Bank of Georgia a annoncé que son bénéfice avant impôts en 2022 avait bondi de 55 %, passant de 801,9 millions de GEL à 1,24 milliard de GEL, en raison d'un gain net de devises étrangères et d'un coup de pouce de la migration entrante. La Géorgie est voisine de la Russie, d'où au moins 260 000 hommes d'âge militaire ont fui vers la Géorgie suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, a rapporté le Time en septembre.

Georgia Capital a également noté que ses résultats étaient "soutenus par la résilience de l'économie géorgienne, malgré des conditions de marché difficiles et le contexte géopolitique créé par le conflit régional."

Cependant, la banque est passée d'un bénéfice de 692,9 millions de GEL en 2021 à une perte avant impôts de 12,2 millions de GEL, les gains sur les investissements à la juste valeur ayant chuté à 925 000 GEL, contre 689,8 millions de GEL. Georgia Capital n'a pas expliqué cette baisse.

En ce qui concerne l'avenir, le président-directeur général Irakli Gilauri a déclaré : "Je pense que Georgia Capital est extrêmement bien positionnée pour assurer une croissance constante de la valeur nette d'inventaire par action à moyen et long terme, tout en continuant à faire des progrès significatifs sur nos priorités stratégiques clés."

Les actions Georgia Capital étaient en hausse de 1,0% à 814,68 pence chacune à Londres lundi matin.

