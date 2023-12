Geospace Technologies Corporation conçoit et fabrique des instruments et des équipements sismiques. Elle opère à travers trois segments : Marchés du pétrole et du gaz, Marchés adjacents et Marchés émergents. Les produits du segment des marchés pétroliers et gaziers comprennent des systèmes d'acquisition de données sismiques sans fil, des produits et services de caractérisation des réservoirs et des produits d'exploration sismique traditionnels, tels que des géophones, des hydrophones, des fils conducteurs, des connecteurs, des câbles, des dispositifs de récupération et d'orientation des streamers marins et divers autres produits sismiques. Les produits du segment des marchés adjacents comprennent des équipements d'imagerie, des produits pour compteurs d'eau, des vannes d'arrêt à distance et une plateforme IoT, ainsi que des capteurs sismiques utilisés pour la surveillance des vibrations et les applications géotechniques, telles que les applications de sécurité dans les mines et la détection des tremblements de terre. Le segment Marchés émergents conçoit et commercialise des produits sismiques destinés aux marchés de la sécurité des frontières et des périmètres. Ses produits sismiques sont commercialisés auprès de l'industrie pétrolière et gazière, entre autres.