GeoVax Labs, Inc. est une société de biotechnologie en phase clinique. La société se concentre sur le développement de vaccins humains et d'immunothérapies contre les maladies infectieuses et les cancers à tumeurs solides en utilisant ses plates-formes. Son portefeuille de produits comprend des essais cliniques en cours chez l'homme pour un COVID-19 et une thérapie génique contre les cancers avancés de la tête et du cou. Elle développe un certain nombre de vaccins et d'immunothérapies pour la prévention ou le traitement des maladies infectieuses et des cancers. Ses produits candidats comprennent GEO-CM04S1, GEO-CM02, Gedeptin, MVA-VLP-MUC1, GEO-ZM02, GEO-EM01, GEO-LM01 et GEO-MM02. Son principal candidat dans le domaine des maladies infectieuses est GEO-CM04S1, un vaccin COVID-19 ciblant les populations de patients immunodéprimés à haut risque. Ses programmes de recherche et de développement comprennent des vaccins préventifs contre le Monkeypox (MPox), les virus des fièvres hémorragiques (Ebola Zaïre, Ebola Soudan, Marburg et Lassa) et le virus Zika, ainsi que des immunothérapies pour de multiples tumeurs solides. Sa filiale à 100 % est GeoVax, Inc.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale