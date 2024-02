Geox SpA est une société holding basée en Italie, active dans le secteur de la fabrication de chaussures et de vêtements. La société crée, produit, promeut et distribue des chaussures et des vêtements de la marque Geox, dont la principale caractéristique est l'utilisation de solutions technologiques permettant à la fois de respirer et de rester imperméable. Elle opère dans le secteur des chaussures classiques, décontractées et de sport pour hommes, femmes et enfants, et dans le secteur de l'habillement. La société protège sa technologie avec plus de 60 brevets pour protéger ses produits. La société est active sur le marché national, en Espagne, en Suisse, aux Pays-Bas, en Grèce, en France, en Pologne, en Serbie, au Portugal, en Chine, en Hongrie et aux États-Unis, entre autres.

Secteur Chaussures