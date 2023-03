Geox confirme ses objectifs après l'augmentation de son chiffre d'affaires et la réduction de ses pertes en 2022

(Alliance News) - Geox Spa a annoncé jeudi avoir clôturé l'année 2022 avec une perte nette fortement réduite à 13,0 millions d'euros, contre 62,1 millions d'euros en 2021.

Les revenus ont augmenté à 735,5 millions d'euros, soit 21%, contre 608,9 millions d'euros un an plus tôt, grâce à de solides performances dans tous les principaux canaux de distribution. Les résultats du quatrième trimestre ont également été positifs, avec un chiffre d'affaires de 166 millions d'euros, soit une croissance de 14 % par rapport à la même période en 2021, grâce à la fiabilité retrouvée de la chaîne d'approvisionnement, qui a permis à l'entreprise de répondre pleinement aux demandes de livraison de produits de la part des clients.

Les revenus des magasins multimarques, qui représentent 50 % des revenus du groupe, se sont élevés à 369,5 millions d'euros ; les revenus de la franchise, qui représentent 9 %, ont augmenté de 47 % en glissement annuel pour atteindre 63,6 millions d'euros ; les revenus des magasins gérés en propre ont augmenté pour atteindre 302,4 millions d'euros, soit 17 %.

La marge brute est passée de 284,3 millions d'euros à 349,2 millions d'euros, tandis que le bénéfice d'exploitation est passé de 44,9 millions d'euros en 2021 à 4,3 millions d'euros. La perte avant impôts a également diminué, passant de 53,3 millions d'euros l'année précédente à 8,4 millions d'euros.

La combinaison des actions de rationalisation entreprises, l'évolution positive des ventes, le contrôle du fonds de roulement et les couvertures réalisées sur les risques de change et de taux d'intérêt, ont permis de maintenir sous contrôle la position financière nette qui - avant IFRS 16 et après la juste valeur des contrats dérivés - s'élevait à moins 49,8 millions d'euros à la fin du mois de décembre contre un chiffre négatif de 64,3 millions d'euros à la fin du mois de décembre 2021. Les dettes nettes envers les banques s'élevaient à 75,7 millions d'euros, contre 82,9 millions d'euros un an plus tôt. La juste valeur des opérations de couverture en cours au 31 décembre est donc positive de 25,9 millions d'euros.

La direction confirme les lignes directrices du plan stratégique jusqu'en 2024. Plus en détail, les attentes pour 2023 sont une croissance des revenus d'environ 6-8% par rapport à 2022 et une amélioration des marges brutes d'environ 100-130 points de base par rapport à 2022.

Les actions Geox ont clôturé jeudi en hausse de 1,2 % à 1,15 EUR par action.

