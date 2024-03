(Alliance News) - Geox Spa a déclaré vendredi que le groupe a enregistré des revenus de 719,6 millions d'euros en 2023, en baisse de 2,2% par rapport à 735,5 millions d'euros en 2022, mais en hausse de 0,3% à taux de change constants. Les revenus, a déclaré la société dans une note, "ont été principalement affectés par la performance négative du canal DOS et n'ont été que partiellement compensés par la performance positive du canal multimarques".

Les résultats du quatrième trimestre sont inférieurs à ceux de l'année précédente, le chiffre d'affaires atteignant 138 millions d'euros, soit une baisse de 17 % à taux de change courants.

L'Ebitda, en revanche, a augmenté pour atteindre 89,0 millions d'euros, contre 79,4 millions d'euros en 2022, la marge sur les ventes passant d'environ 11 % à 12 %.

Le bénéfice d'exploitation s'est élevé à 15,6 millions d'euros, contre 4,3 millions d'euros en 2022.

"Malgré les difficultés rencontrées dans l'approche d'un marché de plus en plus complexe et caractérisé par des changements conséquents dans les habitudes de consommation, le groupe, grâce également au processus minutieux et approfondi de rationalisation des activités non rentables et à la rationalisation de la base de coûts, a réussi à augmenter sa marginalité opérationnelle à la fois en termes absolus et relatifs", a précisé la société dans une note.

La position financière nette s'est établie à moins 93,1 millions d'euros, contre moins 49,8 millions d'euros en décembre 2022.

En ce qui concerne l'avenir, la persistance de l'incertitude, de la variabilité et de la complexité de l'environnement macroéconomique national et international aura un "impact significatif sur le comportement et le pouvoir d'achat des clients", précise Geox dans une note.

L'entreprise adoptera donc "une approche prudente", avec des prévisions de revenus pour l'exercice 2024 sensiblement en ligne avec l'exercice 2023 et des marges brutes qui devraient s'améliorer encore légèrement - 50 points de base - par rapport à l'année précédente.

Le conseil d'administration a décidé de soumettre à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires un plan d'achat et de cession d'actions propres, qui prévoit l'achat d'un nombre d'actions ordinaires ne dépassant pas 10 % du capital social, valable pour une période de 18 mois à compter de la date de la résolution connexe de l'assemblée générale des actionnaires, expirant donc le 19 octobre 2025, sous réserve de la révocation du plan précédent autorisé par l'assemblée générale des actionnaires du 20 avril 2023.

Au cours de la réunion du conseil d'administration, l'accord de résiliation consensuelle des relations de travail et d'administration avec Livio Libralesso a également été approuvé, et Enrico Mistron a été nommé en tant que nouveau directeur général.

"Cette nomination s'inscrit dans le cadre d'un processus de renforcement de l'équipe, en l'enrichissant de compétences professionnelles fondamentales pour aborder les domaines stratégiques qui sous-tendent le développement du nouveau plan d'entreprise. Dans cette perspective, le nouveau CEO sera soutenu par le CFO récemment nommé, Andrea Maldi, qui peut également se prévaloir d'une expérience consolidée dans des groupes multinationaux et des sociétés cotées en bourse", poursuit la note.

Les actions Geox ont clôturé vendredi dans le rouge de 2,0 % à 0,72 euro par action.

