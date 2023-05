Geox s'attend à une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre

(Alliance News) - Geox Spa a annoncé jeudi que les revenus du premier trimestre ont augmenté de 21% en glissement annuel pour atteindre 223,7 millions d'euros, contre 184,4 millions d'euros à la même période l'année dernière.

Le chiffre d'affaires des boutiques multimarques s'est élevé à 136,1 millions d'euros, en hausse de 33% à taux de change courants ou de 29% à taux de change constants par rapport aux 102,6 millions d'euros de mars 2022. La tendance a bénéficié d'une prise de commande positive - plus 17% environ - de la collection SS23, qui a également été renforcée au cours du trimestre par un effet de calendrier positif rendu possible par la forte amélioration des conditions de transport et de la chaîne d'approvisionnement à partir de la fin de l'année 2022.

Les revenus du canal de la franchise s'élèvent à 20,6 millions d'euros, en hausse de 32% par rapport au T1 2022. Les revenus des magasins en propre s'élèvent à 67,0 millions d'euros contre 66,1 millions d'euros au T1 2022.

Les ventes comparables à la fin de la période ont augmenté de 3,5%. Plus précisément, les boutiques physiques ont enregistré des ventes comparables en hausse d'environ 9,1 % par rapport au T1 2022, tandis que le canal en ligne a affiché une baisse de 12 %, conformément à la stabilisation des performances après les fermetures. Cependant, la croissance du canal direct en ligne reste particulièrement élevée, à environ 76% par rapport à 2019.

La position financière nette s'est établie - avant IFRS 16 et après la juste valeur des contrats dérivés - à -97,8 millions d'euros, contre -49,8 millions d'euros en décembre 2022 et contre -58,0 millions d'euros en mars 2022. Les dettes nettes envers les seules banques s'élèvent à 115,5 millions d'EUR, contre 75,7 millions d'EUR en décembre 2022 et 85,6 millions d'EUR en mars 2022. La juste valeur des opérations de couverture en cours au 31 mars était donc positive de 17,7 millions d'EUR. L'évolution du PFN est étroitement liée à celle du fonds de roulement, de 142 millions EUR contre 77 millions EUR à la fin de 2022 et 104 millions EUR à la fin de mars 2022.

Pour le reste de l'année 2023, Geox prévoit des revenus en hausse à deux chiffres au premier semestre et en légère hausse au second semestre et, en ce qui concerne les marges brutes, la société estime que, grâce à la bonne performance des remises et des coûts de portage, elle peut s'améliorer au premier semestre d'environ 200 points de base et d'environ 130/150 points de base au second semestre par rapport aux mêmes périodes de l'année dernière.

Les actions Geox ont clôturé jeudi en baisse de 0,2 % à 1,05 EUR par action.

