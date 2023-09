Gequity SpA, anciennement Investimenti e Sviluppo SpA, est une société de portefeuille basée en Italie et active dans le secteur financier. La Société est impliquée dans l'investissement, à travers des investissements directs et indirects, des participations majoritaires ou minoritaires, dans des petites et moyennes entreprises, publiques et privées. Les filiales de la Société comprennent Investimenti e Sviluppo SGR SpA, Industria Centenari e Zinelli SpA, Carax Srl, Ares Investimenti Srl et Pixis 1 Srl. Par le biais de ses investissements, la Société est impliquée dans la distribution de droits vidéo, cinématographiques et télévisuels, la communication audiovisuelle, la production cinématographique et télévisuelle, la location de petites installations industrielles et d'équipements pour la restauration, ainsi que dans le secteur financier. L'actionnaire principal de la Société est HRD Italia Srl.

Secteur Sociétés holdings