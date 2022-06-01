Connexion
Connexion
E-mail
Mot de passe

Afficher le mot de passe
Retenir
Mot de passe oublié ?
Devenir membre gratuitement
Inscription
Devenir membre gratuitement
Inscription
Devenir membre
Inscription gratuite
Devenir client
Découvrez nos services
  1. Accueil Zonebourse
  2. Actions
  3. France
  4. Euronext Paris
  5. Gérard Perrier Industrie
  6. Actualités
  7. Synthèse
    PERR   FR0000061459

GÉRARD PERRIER INDUSTRIE

(PERR)
  Rapport
Temps réel Euronext Paris  -  01/06 17:35:11
87.00 EUR   -1.14%
18:12GERARD PERRIER INDUSTRIE : Document AMF CP. 2022DD844366
PU
16/05SMALL CAPS : les derniers choix des stars de la gestion
16/05GÉRARD PERRIER INDUSTRIE : Convocation Assemblée générale mixte
CO
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFonds 
SynthèseToute l'actualitéReco analystesAutres languesCommuniquésPublications officiellesActualités du secteur

Gerard Perrier Industrie : Document AMF CP. 2022DD844366

01/06/2022 | 18:12
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

2022DD844366

31 mai 2022

FR0000061459 - DD151694

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Isabelle Perrier, Membre du Conseil d'administration

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : GERARD PERRIER INDUSTRIE

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 09 mai 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 91.0000 Euro

VOLUME : 1.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 91.0000 Euro

VOLUME : 1.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 31 mai 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Gérard Perrier Industrie SA published this content on 01 June 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 01 June 2022 16:11:05 UTC.


© Publicnow 2022
Toute l'actualité sur GÉRARD PERRIER INDUSTRIE
18:12GERARD PERRIER INDUSTRIE : Document AMF CP. 2022DD844366
PU
16/05SMALL CAPS : les derniers choix des stars de la gestion
16/05GÉRARD PERRIER INDUSTRIE : Convocation Assemblée générale mixte
CO
09/05GÉRARD PERRIER : hausse de 21% du CA au 1er trimestre
CF
09/05Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Lundi 9 mai 2022
AO
09/05GERARD PERRIER INDUSTRIE : A suivre aujourd'hui
AO
06/05Les valeurs à suivre lundi 9 mai 2022 à la Bourse de Paris
AO
06/05GERARD PERRIER INDUSTRIE : Industries vise toujours un chiffre d'affaires annuel de 250 mi..
AO
06/05GERARD PERRIER INDUSTRIE : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022
PU
06/05GÉRARD PERRIER INDUSTRIE : Chiffre d'affaires 1er trimestre
CO
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur GÉRARD PERRIER INDUSTRIE
Plus de recommandations
Données financières
CA 2022 267 M 287 M -
Résultat net 2022 18,8 M 20,2 M -
Tréso. nette 2022 34,2 M 36,7 M -
PER 2022 17,0x
Rendement 2022 2,61%
Capitalisation 320 M 344 M -
VE / CA 2022 1,07x
VE / CA 2023 0,96x
Nbr Employés 1 802
Flottant 38,4%
Graphique GÉRARD PERRIER INDUSTRIE
Durée : Période :
Gérard Perrier Industrie : Graphique analyse technique Gérard Perrier Industrie | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique GÉRARD PERRIER INDUSTRIE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreNeutreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 1
Dernier Cours de Clôture 88,00 €
Objectif de cours Moyen 121,00 €
Ecart / Objectif Moyen 37,5%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
François Perrier Chairman-Management Board
Grégoire Cacciapuoti CEO & Vice Chairman-Management Board
Jean-Michel Armand Chairman-Supervisory Board
André Picard Vice Chairman-Supervisory Board
Amélie Brossier Member-Supervisory Board
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
GÉRARD PERRIER INDUSTRIE-11.11%344
KEYENCE CORPORATION-28.62%97 282
SCHNEIDER ELECTRIC SE-25.18%76 858
EATON CORPORATION PLC-19.10%55 301
EMERSON ELECTRIC CO.-4.92%52 655
NIDEC CORPORATION-35.81%39 123