Gerard Perrier Industrie : Télécharger le rapport semestriel – 30 juin 2020

Capital Réserves Résultat enregistré Résultat Total social consolidées directement en consolidé (en Euros) capitaux propres Soldes au 31 décembre 2018 1 986 574 56 067 311 -1 447 248 13 121 478 69 728 115 Variation achat / vente titres d'auto- détention 18 700 18 700 Plus / Moins values nettes sur cessions titres d'auto-détention 1 554 1 554 Ajustement s/ Compte N-1 3 338 3 338 Résultat de l'exercice précédent 13 121 478 -13 121 478 0 Dividendes -6 446 021 -6 446 021 Résultat de l'exercice 6 053 389 6 053 389 Complement de prix post acquisition 0 0 Variation taux changes s/ capitaux propres filiales étrangères 4 530 4 530 Gains (pertes) actuariels (IAS19) -30 326 (1) -30 326 Soldes au 30 juin 2019 1 986 574 62 766 360 -1 473 044 6 053 389 69 333 279 4 Capital Réserves Résultat enregistré Résultat Total social consolidées directement en consolidé (en Euros) capitaux propres Soldes au 31 décembre 2018 1 986 574 56 067 311 -1 447 248 13 121 478 69 728 115 Variation achat / vente titres d'auto- détention 18 184 18 184 Plus / Moins values nettes sur cessions titres d'auto-détention 8 426 8 426 Ajustement s/ Compte N-1 11 686 11 686 Résultat de l'exercice précédent 13 121 478 -13 121 478 0 Dividendes -6 446 021 -6 446 021 Résultat de l'exercice 13 916 455 13 916 455 Plan actions gratuite 257 451 257 451 Impact changement taux IS sur ecart actuariel -88 002 -88 002 Variation taux changes s/ capitaux propres filiales étrangères 8 319 8 319 Gains (pertes) actuariels (IAS19) 285 728 (1) 285 728 Soldes au 31 décembre 2019 1 986 574 62 950 513 -1 153 201 13 916 455 77 700 341 Variation achat / vente titres d'auto- détention -9 451 -9 451 Plus / Moins values nettes sur cessions titres d'auto-détention -3 767 -3 767 Ajustement s/ Compte N-1 329 329 Résultat de l'exercice précédent 13 916 455 -13 916 455 0 Dividendes -5 525 088 -5 525 088 Résultat de l'exercice 3 574 919 3 574 919 Plan actions gratuite 185 836 185 836 Impact changement taux IS sur ecart actuariel 0 Variation taux changes s/ capitaux propres filiales étrangères 18 379 18 379 Gains (pertes) actuariels (IAS19) 803 827 (1) 803 827 Soldes au 30 juin 2020 1 986 574 71 514 827 -330 995 0 3 574 919 76 745 325 (1) : En euros 30/06/2020 30/06/2019 31/12/2019 Gains (pertes) actuariels sur avantages au personnel 1 116 427 -43 947 414 099 Impot sur gains (pertes) actuariels -312 600 13 621 -128 371 Profit net comptabilisé directement en capitaux propres 803 827 -30 326 285 728 5 V.- Tableau des flux de trésorerie. 30 juin 2020 31 décembre 2019 30 juin 2019 Résultat avant IS 5 165 923 20 327 875 8 735 608 1) Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité : Amortissements et provisions 1 609 061 2 096 159 1 392 039 Charges d'impots -1 591 004 -6 331 650 -2 682 229 Quote part subventions virées au résultat -8 861 -17 721 -8 861 Impact Ifrs16 185 836 26 312 0 Constat charge Actions Gratuite non décaissée issue des IFRS 11 462 257 451 0 - Plus / + Moins-values de cession (2) 2 870 37 039 27 306 Ecart acquisition negatif -130 737 Marge brute d'autofinancement 5 375 287 16 264 728 7 463 864 Variation des stocks et en-cours -2 448 213 806 571 87 379 Variation des créances + EENE et autres créances d'exploitation 11 187 089 -4 900 820 -8 108 965 Variation des dettes fournisseurs et autres dettes d'exploitation -10 147 171 8 114 653 5 537 328 Variation des dettes hors exploitation 190 749 -1 675 857 -1 657 834 Incidence variation périmetre Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité -1 217 546 2 344 547 -4 142 092 Flux net de trésorerie généré par l'activité 4 157 741 18 609 275 3 321 772 2) Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement Acquisition d'immobilisations -1 982 452 -4 412 693 -3 664 013 Cession d'immobilisations 0 0 0 Incidence variation de périmètre -2 600 -191 517 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement -1 985 052 -4 604 210 -3 664 013 3) Flux de trésorerie liés aux opérations de financement : Dividendes versés -5 525 088 -6 446 021 -6 446 021 Augmentation de capital en numéraire Réduction de capital en numéraire Achat / vente sur contrat de liquidités -9 451 18 184 18 700 Souscription d'emprunts 1 462 944 3 493 213 3 212 312 Remboursement d'emprunts -1 252 616 -2 644 205 -1 227 712 Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement -5 324 211 -5 578 829 -4 442 721 Variations de trésorerie -3 151 522 8 426 236 -4 784 963 Trésorerie d'ouverture (1) 47 599 045 39 172 809 39 172 809 Trésorerie de clôture (1) 44 447 523 47 599 045 34 387 846 (1) Non compris les titres détenus en auto-détention pour 13 138 420 13 147 153 13 128 153 6 VI.- Notes aux états financiers consolidés La présente note aux états financiers fait partie intégrante des états financiers consolidés du 30 juin 2020, arrêtés par le Directoire du 23 septembre 2020. Présentation de l'entreprise Gérard Perrier Industrie, société mère du groupe, est une société de droit français constituée en 1988, dont le siège social est situé 160 rue de Norvège à Lyon Saint Exupéry. L'ensemble des informations données ci-après est exprimé en euros, sauf indication contraire. Note 1.-Faits particuliers du semestre L'activité du premier semestre de l'exercice 2020 du Groupe, est en baisse de 13,6 % par rapport à la même période de l'exercice précédent.



Après un bon début d'exercice, le groupe a subi les répercussions de la crise liée au COVID-19. Les mesures de confinement ainsi que la fermeture de certains sites clients ont fortement réduit notre activité à compter de la mi-mars et pendant toute la durée du confinement de 8 semaines.

A partir de mi-mai l'activité est repartie à la hausse pour atteindre 95% de la pleine capacité sur le mois de juin.

Les 3 pôles d'activité ont été impactés, mais à des niveaux différents. Par branche d'activité, l'évolution sur le semestre est la suivante : l'activité installation/maintenance en baisse de 19%, l'activité a fortement chuté à partir de la mi-mars (début du confinement), l'activité est bien repartie depuis et la société a réalisé un bon mois de juin, le pôle qui englobe la fabrication d'équipements électriques et électroniques et l'activité des spécialistes métiers, a connu une baisse de 15%. L'activité a fortement chuté à partir de la mi-mars (début du confinement) mais depuis la fin du confinement : l'activité de GERAL et SERA est bien repartie, celles-ci ont réalisé un bon mois de juin, SEIREL dont l'activité est fortement liée aux investissements des sociétés d'exploitation de remontées mécaniques, a davantage souffert (nombreuses commandes reportées sur 2021), BONTRONIC, filiale allemande, a réalisé un bon chiffre d'affaire et n'a pas souffert de la crise. l'activité du pôle Energie (ARDATEM, TECHNISONIC), qui englobe les prestations de services destinées au secteur de l'énergie et notamment du nucléaire, a mieux résisté sur le 2nd trimestre. Toutefois la baisse atteint 5% sur le semestre. Après un important ralentissement à compter du 17 mars (début du confinement), l'activité est repartie à la hausse et le mois de juin a été bien soutenu.

Début 2018, le groupe est entré au capital de la société ER3i à hauteur de 49% et dispose d'une option d'achat pour acquérir les 51% restants ou au contraire, de les revendre aux fondateurs. ER3i intervient dans le domaine des centrales Hydro-électriques de petites et de moyennes puissances, dans l'Environnement, ainsi que dans le secteur de l'Eolien en mer. 7 Dans la mesure, où le groupe ne détient pas d'influence notable, n'exerce pas de contrôle, et que la contribution aux capitaux propres, chiffres d'affaires et au résultat d'ensemble n'est pas significative, cette société n'est pas consolidée. Sur le premier semestre, agrandissement de la Construction de l'agence Ardatem à Bourg Saint Andeol (1.161 K€ dont 428 K€ engagés sur le semestre )).

Sur le premier semestre, notre filiale Bontronic a investi dans une nouvelle machine de production de carte électronique (Ligne CMS) (686 K€ dont 519 K€ engagés sur le semestre)). Le mise en service de cette machine est prévu au 1 er septembre 2020. Note 2.- Méthodes d'évaluation et principes de consolidation. 2.1- Déclaration de conformité Le Groupe a établi ses comptes consolidés semestriels, arrêtés par le directoire le 23 septembre 2020, conformément aux normes et interprétations publiées par l'International Accounting Standards Board (IASB) et adoptées par l'Union Européenne au 30 juin 2020, et ceci pour toutes les périodes présentées. Ce référentiel, disponible sur le site de la Commission européenne (http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias_fr.htm), intègre les normes comptables internationales (IAS et IFRS), les interprétations du comité permanent d'interprétation (Standing Interpretations Committee - SIC) et du comité d'interprétation des normes d'informations financières internationales (International Financial Interpretations Committee - IFRIC). 2.2- Méthodes comptables Les principes comptables retenus sont identiques à ceux utilisés pour la préparation des comptes IFRS annuels pour l'exercice clos au 31 décembre 2019, à l'exception de l'application des nouvelles normes, amendements de normes et interprétations suivants adoptés par l'Union Européenne, d'application obligatoire pour la Société au 1er janvier 2020. 2.3- Normes, amendements de normes et interprétations applicables à partir de l'exercice ouvert au 1er janvier 2020 Les principes comptables retenus sont identiques à ceux utilisés pour la préparation des comptes consolidés annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2019, à l'exception des normes, amendements ou interprétations, d'application obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020. Ces nouveaux textes n'ont pas d'incidence significative sur les résultats et la situation financière du Groupe. 2.4-Normes, amendements de normes et interprétations applicables ultérieurement Le Groupe n'a pas anticipé l'application d'aucune norme, interprétation et amendement ou révisions qui n'auraient pas encore été adoptés par l'Union européenne ou dont l'application n'est pas obligatoire 8 2.5- Estimations et hypothèses de la Direction La préparation des états financiers consolidés amène la Direction à recourir à des hypothèses et des estimations dans la mise en œuvre des principes comptables pour valoriser des actifs et des passifs ainsi que des produits et des charges pour la période présentée. Les montants réels pourront être différents de ces estimations. Les principales estimations faites par la Direction tiennent compte de la situation du covid-19 et portent notamment sur les hypothèses retenues pour le calcul des engagements de retraite, les provisions et les montants comptabilisés au titre des chantiers en cours à la clôture (estimations à fin d'affaires). La charge d'impôt est calculée en appliquant au résultat comptable de l'exercice, société par société, le taux moyen annuel d'imposition estimé pour 2020 (28%). 2.6- Méthode de consolidation Les sociétés dans lesquelles Gérard Perrier Industrie. détient directement ou indirectement le contrôle de manière exclusive sont consolidées par intégration globale. Les sociétés dans lesquelles le Groupe ne détient pas d'influence notable et n'exerce pas de contrôle, et dont la contribution aux capitaux propres et au résultat d'ensemble n'est pas significative, ne sont pas consolidées. La liste des sociétés comprises dans le périmètre de consolidation est mentionnée en note 3. Les transactions entre les sociétés du Groupe (achats, ventes, dividendes, créances, dettes, provisions,…) sont éliminées. 2.7- Goodwill Les goodwill représentent la différence entre le coût d'acquisition (y compris les frais d'acquisition) des titres des sociétés consolidées et la part du Groupe dans la juste valeur de leurs actifs nets identifiables à la date des prises de participation. Ces goodwill constituent donc les écarts résiduels après affectation des éléments d'actif et de passif, évalués à leur juste valeur la date d'acquisition. Ces écarts sont calculés selon la méthode de l'acquisition conformément

la norme IFRS 3R sur les regroupements d'entreprises. La juste valeur est le montant qui peut être obtenu de la vente d'un actif ou d'une Unité Génératrice de Trésorerie (UGT) lors d'une transaction dans des conditions de concurrence normale.

Les goodwill sont calculés individuellement mais affectés à l'Unité Génératrice de Trésorerie correspondante, en fonction des synergies attendues par le Groupe.

Les métiers (Installations / Maintenance, Fabrication, Energie) ont été retenus comme Unité Génératrice de Trésorerie.

Les goodwill des sociétés acquises au cours de l'exercice pourront faire l'objet d'ajustements durant une période de 12 mois à compter de la date d'acquisition, si des informations complémentaires permettent d'obtenir une estimation plus précise des justes valeurs des actifs et passifs acquis.

Le goodwill comptabilisé correspond ainsi à l'écart entre le coût d'acquisition et la valeur comptable des actifs et passifs. Conformément à la norme IAS 36, les goodwill sont évalués à la clôture à leur coût diminué des éventuelles pertes de valeur, comme décrit en note 2.10. En cas de diminution de valeur, la dépréciation est enregistrée en résultat opérationnel. 9 2.8- Contrat de Location La norme IFRS 16 a été publiée en janvier 2016. Elle remplace IAS 17, Contrats de location, IFRIC 4 « Déterminer si un accord contient un contrat de location », SIC-15 « Contrats de location-exploitation-incitations » et SIC-27 « Évaluation de la substance des transactions revêtant la forme juridique d'un contrat de location ». La norme IFRS 16 énonce les principes de comptabilisation, d'évaluation, de présentation et d'information applicable aux contrats de location et impose aux preneurs de comptabiliser tous les contrats de location selon un modèle unique au bilan similaire à la comptabilisation des contrats de location-financement selon IAS 17. La norme comprend deux exemptions de comptabilisation pour les locataires (contrats de location d'actifs de « faible valeur » et contrats de courte durée, inférieure à 12 mois). la date d'entrée en vigueur d'un contrat de location, le preneur enregistre un passif au titre des paiements de location (c'est-à-dire le passif locatif) et un actif représentant le droit d'utiliser l'actif sous-jacent pendant la durée du contrat (c'est-à-dire l'actif avec droit d'usage). Les preneurs sont tenus de comptabiliser séparément les intérêts débiteurs sur le passif du contrat de location et la charge d'amortissement sur l'actif lié au droit d'utilisation. Selon la nouvelle norme, le Groupe a déterminé la durée du contrat de location, y compris l'option de prorogation ou de résiliation convenue par le preneur. L'évaluation de ces options a été effectuée au début d'un contrat de location et a nécessité le jugement de la Direction. L'évaluation du passif au titre de la location à la valeur actuelle des paiements de location restant requis en utilisant un taux d'actualisation approprié conformément à IFRS 16. Le taux d'actualisation correspond au taux d'intérêt implicite dans le contrat de location ou, s'il est impossible de le déterminer, au taux d'emprunt supplémentaire à la date du début du bail. Le taux d'emprunt supplémentaire peut avoir une incidence importante sur la valeur actuelle nette de l'actif lié au droit d'utilisation et du passif au titre des contrats de location comptabilisés, ce qui nécessite du jugement. Les locataires réévaluent le passif du contrat de location à la survenance de certains événements (par exemple, une modification de la durée du contrat de location, une modification des paiements de location futurs résultant d'un changement d'indice ou de taux utilisé pour déterminer ces paiements). Le preneur comptabilise généralement le montant de la réévaluation du passif du contrat de location en tant qu'ajustement de l'actif lié au droit d'utilisation. Passage à IFRS 16 Le Groupe a décidé d'adopter la norme IFRS 16 en appliquant la méthode rétrospective simplifiée aux contrats précédemment comptabilisés en tant que contrats de location. Il s'agit essentiellement des contrats de location de véhicules et des locations immobilières. Par conséquent, les contrats de location ne sont comptabilisés au bilan qu'au 1er janvier 2019 et les informations comparatives ne sont pas retraitées. Les passifs sont évalués à la valeur actuelle des paiements de location restants, actualisés en utilisant le taux d'emprunt marginal du preneur au 1er janvier 2019. 10 L'actif lié au droit d'utilisation est évalué à un montant égal au passif du loyer, ajusté du montant des éventuels paiements d'avance ou provisionnés relatifs à ce contrat de location constatés dans l'état de la situation financière immédiatement avant la date de première application. Conformément à la norme IFRS 16, la société applique les principes suivants: application d'un taux d'actualisation unique aux actifs présentant des caractéristiques similaires, à savoir :

O contrat de bail immobilier : le taux d'emprunt obtenue récemment par le groupe lors de l'achat ou la construction d'un bien immobilier.

O autres contrats de location (véhicules) en France : le taux implicite fourni par nos bailleurs.

contrat de bail immobilier : le taux d'emprunt obtenue récemment par le groupe lors de l'achat ou la construction d'un bien immobilier. autres contrats de location (véhicules) en France : le taux implicite fourni par nos bailleurs. utilisation de l'exemption proposée par la norme sur les contrats de location pour lesquels les termes du contrat de location prennent fin dans les 12 mois à compter de la date de transition,

identification de la composante de service, lorsqu'elle existe, afin que seule la composante locative soit retraitée selon IFRS 16. La Société exclut les coûts directs initiaux de l'évaluation des actifs liés au droit d'utilisation à la date de la demande initiale. Cette norme oblige les preneurs à comptabiliser, pour tous les contrats de location éligibles, tous les paiements de location restants sous la forme : à l'actif, d'un droit d'utilisation, en immobilisations corporelles

au passif, d'une dette liée aux contrats de location, comptabilisée en passif financier. La durée des contrats a été déterminée en analysant chaque contrat. Cependant, en ce qui concerne les contrats de location avec option de résiliation, c'est le donneur d'ordre (la personne qui a passé la commande au sein du Groupe) qui a évalué raisonnablement la durée de vie effective des contrats de location. Si le donneur d'ordre est raisonnablement certain de renouveler ou de ne pas résilier un contrat pour une période donnée, alors le passif lié à la durée du contrat de location est inscrit au bilan. Par ailleurs, les taux retenus pour actualiser les contrats immobiliers et de location de véhicules ont été respectivement de 1,4 % et 2,7 %. 2.9- Actifs non courants 2.9.1- Immobilisations incorporelles La norme IAS 38 définit l'immobilisation incorporelle comme un actif non monétaire identifiable et sans substance physique. Il peut être séparable ou issu d'un droit contractuel et légal. Lorsque l'immobilisation incorporelle a une durée de vie définie, elle est amortissable. Les immobilisations à durée de vie non définie ne sont pas amortissables mais font l'objet d'un test de dépréciation à chaque clôture conformément à la norme IAS 36. Les immobilisations incorporelles comptabilisées au sein du Groupe sont ainsi valorisées au coût d'acquisition, il s'agit pour l'essentiel de : logiciels informatiques amortis linéairement sur leur durée d'utilisation prévue, soit 3 à 5 ans,

clientèle acquise. 11 2.9.2- Immobilisations corporelles Conformément à la norme IAS 16 « Immobilisations corporelles », la valeur brute des immobilisations corporelles correspond à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires. Elle ne fait l'objet d'aucune réévaluation. Les constructions, sont enregistrées en suivant l'approche par composants selon le plan suivant : Infrastructure, menuiseries extérieures : durée d'amortissement fixée à 25 ans,

Agencements, équipements intérieurs : durée d'amortissement fixée à 15 ans. Aucun autre retraitement n'est effectué dans la mesure où les modalités et durées d'amortissement retenues par les sociétés sont homogènes entre elles. L'amortissement est calculé selon le mode linéaire sur la durée d'utilité estimée de l'actif ou de ses différents composants s'ils ont des durées d'utilité différentes, soit : Constructions …………………………………. : 15 à 25 ans Installations techniques, matériel et outillage … : 5 à 10 ans Agencements et installations ………………….. : 10 ans Matériel de transport ………………………….. : 4 à 5 ans Matériel de bureau et informatique …………… : 3 à 5 ans Mobilier ……………………………………….. : 8 à 10 ans 2.9.3- Impôts différés Conformément à la norme IAS 12 « Impôts sur le résultat », des impôts différés sont constatés sur les différences temporaires entre les valeurs comptables des actifs et des passifs et leurs valeurs fiscales, ainsi que sur les déficits fiscaux, selon la méthode du report variable. Les différences sont temporaires lorsqu'elles doivent s'inverser dans un avenir prévisible. Les actifs d'impôts différés relatifs aux déficits fiscaux reportables ne sont comptabilisés que dans la mesure où il existe une probabilité raisonnable de réalisation ou de recouvrement. La position nette retenue au bilan est le résultat de la compensation entre créances et dettes d'impôts différés par entité fiscale suivant les conditions prévues par la norme IAS 12. Les impôts différés au bilan ne sont pas actualisés. Les actifs et passifs d'impôts différés sont évalués aux taux d'impôt dont l'application est attendue sur l'exercice au cours duquel l'actif sera réalisé ou le passif réglé, sur la base des taux d'impôt (et des réglementations fiscales) qui ont été adoptés ou quasi adoptés à la date de clôture. Les actifs et passifs d'impôt différés peuvent être enregistrés par contrepartie en compte de résultat ou en capitaux propres en fonction de la comptabilisation des éléments auxquels ils se rapportent. 2.9.4 -Actifs financiers non courants Les actifs financiers non courants comprennent les titres immobilisés (notamment ceux de ER3i), les prêts, les dépôts et cautionnements versés au titre des contrats de location simple. Ces montants ne sont pas significatifs. Ils figurent au bilan pour leur valeur nominale, sous déduction des dépréciations estimées, déterminées en fonction de la valeur d'utilité. 12 2.10- Suivi de la valeur des actifs immobilisés (y compris Goodwill) Selon la norme IAS 36 « Dépréciation d'actifs », la valeur recouvrable des immobilisations corporelles et incorporelles, dont la durée de vie est déterminée, est testée dès l'apparition d'indices de pertes de valeur, passés en revue à chaque clôture annuelle ou plus fréquemment si des événements internes ou externes le justifient. Les goodwill, dont la durée de vie n'est pas déterminée, font l'objet d'un test de dépréciation une fois par an, lors de la clôture annuelle. Les tests sont réalisés au niveau des Unités Génératrices de Trésorerie (UGT). Les tests de perte de valeur sont réalisés en comparant la valeur nette comptable des actifs de l'UGT à leur valeur recouvrable déterminée essentiellement à partir de projections actualisées de flux de trésorerie futurs d'exploitation sur une durée de 5 ans et d'une valeur terminale. La méthode des cash-flow futurs actualisés, retenue pour les tests sur goodwill, repose sur les principes suivants : Les cash-flow sont issus de budgets et prévisions à moyen terme (5 ans) élaborés par la direction du Groupe.

cash-flow sont issus de budgets et prévisions à moyen terme (5 ans) élaborés par la direction du Groupe. Les free cash-flow ne tiennent pas compte des éventuels éléments financiers.

cash-flow ne tiennent pas compte des éventuels éléments financiers. Le taux d'actualisation est déterminé en incluant des hypothèses de taux d'intérêt et de risque répondant à la définition du WACC qui s'élève à 8% pour 2019 (taux fourni par notre animateur de marché).

Un taux d'actualisation unique a été utilisé pour toutes les UGT.

La valeur terminale est calculée par capitalisation du flux de la cinquième année au taux de 8% (WACC) puis par actualisation sur la base de ce même taux.

La progression du chiffre d'affaires retenue est en accord avec l'organisation et les investissements actuels. Elle ne tient donc compte que des investissements de renouvellement et non de ceux de croissance

Taux de croissance à l'infini nul. Le WACC, fourni par notre animateur de marché, est composé d'un taux d'intérêt sans risque basé sur les O.A.T (0,5 %) ainsi que de primes de risque. Lorsque la valeur recouvrable est inférieure à la valeur nette comptable de l'UGT, une perte de valeur est enregistrée en compte de résultat pour la différence. Cette dépréciation est imputée en priorité à la dépréciation du goodwill existant. Les pertes de valeur relatives aux goodwill sont irréversibles. Les pertes de valeur relatives aux immobilisations corporelles et incorporelles amortissables donnent lieu à modification prospective du plan d'amortissement ; elles peuvent être reprises ultérieurement si la valeur recouvrable redevient plus élevée que la valeur nette comptable (dans la limite de la dépréciation initialement comptabilisées). 2.11- Actifs courants 2.11.1 - Stocks Conformément à la norme IAS 2 « stocks », les stocks sont évalués à la plus faible des deux suivantes : coût ou valeur nette de réalisation. Stocks de matières premières : le coût d'achat des stocks est déterminé selon la méthode du prix moyen pondéré. 13 Stocks de produits intermédiaires : le coût des produits intermédiaires englobe le coût des matières, les coûts directs de main d'œuvre, les autres coûts directs et les frais généraux de production. En cours de production : les en cours de production englobent le coût des matières, les coûts directs de main d'œuvre, les autres coûts directs et les frais généraux de production. La valeur nette de réalisation est le prix de vente estimé dans le cours normal de l'activité, diminué des coûts estimés nécessaires pour réaliser la vente. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsqu'un risque d'obsolescence est identifié. 2.11.2 - Clients et comptes rattachés Ce poste comprend les créances clients et les factures à établir. Les créances clients sont comptabilisées pour leur montant initial sous déduction des provisions pour dépréciation des montants non recouvrables. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsqu'un risque de non recouvrement est identifié. Les créances irrécouvrables sont constatées en perte lorsqu'elles sont identifiées comme telles. La majeure partie des créances clients bénéficie de la couverture assurance insolvabilité. Les factures à établir correspondent aux travaux réalisés qui n'ont pas encore fait l'objet d'une facturation au client. 2.11.3 - Actifs financiers courants Il s'agit des obligations à taux fixes (actifs financiers détenus jusqu'à leur échéance), du portefeuille de placements (actifs financiers évalués à la juste valeur constatée en résultat) et du portefeuille de placements structurés à capital garanti (actifs financiers détenus jusqu'à leur échéance). Selon IAS 39, un actif financier évalué à la juste valeur est un actif détenu à des fins de transactions. Selon IAS 39, un actif financier détenu jusqu'à l'échéance est un actif financier non dérivé à paiements fixes ou déterminables et à échéance fixée que la société a la volonté de conserver jusqu'à l'échéance. 2.11.4 - Trésorerie et équivalents de trésorerie Conformément à la norme IAS 7, ce poste comprend les liquidités en comptes courants bancaires, les valeurs mobilières de placement (parts d'OPCVM de trésorerie, OPCVM équilibré) et les titres de créances négociables, qui sont mobilisables ou cessibles à très court terme et ne présentent pas de risque significatif de perte de valeur en cas d'évolution des taux d'intérêt. Ces derniers sont valorisés à leur juste valeur, à savoir la valeur liquidative à la date de clôture. 14 2.12 Passifs non courants : Indemnités de départ à la retraite (IDR) Les engagements du Groupe en matière d'indemnités de départ à la retraite relèvent du régime prestations définies et font l'objet d'une comptabilisation en provision dans les comptes consolidés. Ils sont déterminés selon la méthode des unités de crédit projetées qui tient compte des hypothèses actuarielles suivantes :

Age de départ en retraite : 67 ans, dans le cadre d'un départ à l'initiative du salarié Droits à l'indemnité de départ à la retraite : en fonction des conventions collectives applicables au sein du Groupe, Taux de rotation des effectifs : Turn Over Moyen pour les cadres et Turn Over Fort pour les ETAM (issu de statistiques par âge), Coefficient de survie : table INSEE 2018, Coefficient d'actualisation : 0.90 % contre 1.25 % en 2019 Coefficient de revalorisation des salaires : 1,5 % contre 2,43 % en 2019 Taux de charges sociales : 38 % identique à 2019.

Le coefficient d'actualisation correspond à la moyenne mobile sur 12 mois du taux Iboxx € Eurozone 25+ (taux retenu historiquement par le Groupe). Cet indice a été retenu car la duration de ce dernier correspond à notre pyramide des âges. La société ayant opté à compter de 2007 pour l'amendement à l'IAS 19 publié en décembre 2004, les variations de provisions relatives aux écarts actuariels sont comptabilisées directement en capitaux propres. 2.13 Passifs courants et non courants 2.13.1 - Passifs financiers (courants et non courants) Conformément à la norme IAS 39, les passifs financiers non courants comprennent la fraction plus d'un an :

des emprunts des autres passifs.

Les passifs financiers courants comprennent : la part à moins d'un an des emprunts ;

les découverts bancaires ;

les passifs courants (les dettes fournisseurs ayant un caractère à court terme, leur valeur comptable coïncide avec leur valeur de marché) ;

la part à moins d'un an des autres passifs.

2.13.2 - Provisions et passifs éventuels (courants et non courants) Conformément à la norme IAS 37 "Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels", une provision est comptabilisée lorsque le Groupe a une obligation à l'égard d'un tiers, dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci et lorsqu'une estimation fiable du montant peut être faite. 15 Ces provisions couvrent essentiellement les litiges, les contentieux et la provision pour garantie accordée aux clients. Les litiges et contentieux concernent les litiges clients, les litiges avec le personnel (prud'hommes), les litiges avec les administrations (fiscale, Urssaf, Douanes). Pour les litiges clients et prud'homaux, le montant du risque provisionné est évalué en fonction de la demande de la partie adverse. Pour les litiges avec les administrations, les redressements sont pris en charge dans l'exercice lorsqu'ils sont acceptés, ou font l'objet d'une provision lorsqu'ils sont contestés. 2.14 Compte de résultat 2.14.1 - Reconnaissance des produits Les produits de l'activité sont enregistrés conformément à l'IFRS15. Les produits des activités ordinaires se décomposent en deux sous-ensembles : le chiffre d'affaires et les autres produits des activités ordinaires (production immobilisée et autres produits d'activité généralement non significatifs). Le chiffre d'affaires représente le montant cumulé des ventes de biens et des prestations de services. Le fait générateur du chiffre d'affaires en application de l'IFRS 15 est le suivant : Ventes de biens : le produit est comptabilisé lorsque le contrôle du bien est transféré à l'acheteur.

Prestations de services : le produit est comptabilisé en fonction du degré d'avancement des chantiers ou des prestations, c'est-à-dire en fonction du degré d'avancement de la transaction évalué sur la base des services fournis, rapporté au total des services à fournir. Dans le cas où des factures sont émises par anticipation au-delà de l'évaluation des travaux effectués, le groupe enregistre des produits constatés d'avance au passif du bilan avec pour contrepartie au compte de résultat, une diminution du chiffre d'affaires. Les travaux facturés d'avance sur des affaires n'ayant pas encore de coût de production sont classés au passif du bilan en avances et acomptes reçus. Carnet de commande Le Groupe gère un carnet de commandes, au titre duquel il s'engage à exécuter des biens, des travaux ou des prestations. Le carnet de commandes représente le volume d'affaires restant à réaliser pour les affaires dont le contrat est entré en vigueur (notamment après l'obtention des commandes clients ou des ordres de service). 2.14.2 - Résultat opérationnel courant Le Groupe utilise le résultat opérationnel courant comme principal indicateur de performance. Le résultat opérationnel courant correspond au résultat de l'ensemble consolidé avant prise en compte : des autres produits et charges opérationnels non courants ;

du coût de l'endettement financier net ;

des autres produits et charges financiers ;

des impôts sur les bénéfices. 16 2.14.3 -Autres produits et charges opérationnels non courants Les autres charges et produits opérationnels non courants correspondent à des produits et charges inhabituels, peu fréquents et de montant significatif, que l'entreprise présente de manière distincte dans son compte de résultat pour faciliter la compréhension de la performance opérationnelle courante, tels que : les résultats de cession d'actifs corporels et incorporels

les coûts nets liés à des restructurations significatives. 2.14.4 - Résultat par action Conformément à la norme IAS 33, le résultat de base par action est calculé en divisant le résultat net du Groupe par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation au cours de la période. Le résultat dilué par action est calculé en divisant le résultat net du Groupe par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation, majoré de toutes les actions ordinaires potentiellement dilutives. Hors incidence éventuelle de l'attribution d'actions gratuites, aucun instrument dilutif n'est à ce jour en vigueur. 2.15 Secteurs opérationnels Conformément à la norme IFRS 8, l'information sur les secteurs opérationnels présentée dans la note 4 de l'annexe est établie sur la base des systèmes internes d'organisation et la structure de gestion du groupe. En conséquence, un secteur opérationnel est une composante distincte du groupe qui est engagée dans la fourniture de produits ou services distincts et qui est exposée à des risques et une rentabilité différents des risques de la rentabilité des autres secteurs opérationnels. Chaque secteur opérationnel fait l'objet d'un suivi individuel en termes de reporting interne, selon des indicateurs de performance communs à l'ensemble des secteurs. Les données de gestion utilisées pour évaluer la performance d'un secteur sont établies conformément aux principes IFRS appliqués par le groupe pour ses états financiers consolidés. Les transactions inter-secteurs sont peu significatives, et les prix de transfert entre les secteurs sont les prix qui auraient été fixés dans des conditions de concurrence normale, comme pour une transaction avec des tiers. L'information sur les secteurs opérationnels est organisée par branche d'activité. Outre la holding Gérard Perrier Industrie, le groupe est géré en trois branches principale : La branche Installation / Maintenance qui regroupe les activités d'installation et de maintenance d'équipements électriques,

La branche Fabrication et Spécialiste Métiers qui regroupe les activités de conception et de fabrication d'équipements électriques destinés à l'automatisation de machines et de process de fabrication continus.

La branche Energie qui regroupe les prestations de services destinées au secteur de l'énergie et notamment du nucléaire. 17 Note 3.- Liste des sociétés consolidées. Sociétés Siren Nationalité Capital détenu Capital détenu 2020 % 2019 % SAS Soteb 546 720 079 Française 100,00 100,00 SARL Soteb National Elektro 337 505 259 Française 100,00 100,00 SAS Geral 547 020 040 Française 100,00 100,00 SCI Rothonne 318 502 341 Française 100,00 100,00 SAS Ardatem 339 809 527 Française 100,00 100,00 SAS Seirel 333 336 485 Française 100,00 100,00 SARL Soteb National Elektro Suisse CH-115 414 078 Suisse 100,00 100,00 SAS Sera 490 224 045 Française 100,00 100,00 Bontronic GmbH HRB 8156 Allemande 100,00 100,00 Seirel Andorre 915241N Andoranne 100,00 100,00 SAS Technisonic 412 526 329 Francaise 100,00 100,00 Geral ME FZE Dubaiote 100,00 SAS Dative 879 916 344 Francaise 100,00 GIE GPI Expert 531 615 953 Francaise Les sociétés sont consolidées selon la méthode de l'intégration globale. Toutes les sociétés consolidées clôturent leurs comptes au 31 décembre. Les pourcentages de contrôle et d'intérêts des sociétés sont de 100 %. Note 4.- Secteurs opérationnels L'information sur les secteurs opérationnels, communiquée ci-après, est construite sur la base des mêmes principes que ceux appliqués en 2019, car le groupe considère que cette approche est conforme à l'application de la norme IFRS 8. Le tableau ci-après présente les données au 30 juin 2020 : Branche Installa° Branche Constructeurs Branche Holding Impact Intra-groupe et 30/06/2020 Maintenance et spécialistes métiers Energie IFRS 16 Eliminations Total Compte Résultat Chiffre d'affaires 25 640 202 29 697 060 32 792 659 3 476 100 91 606 021 dont exportations 437 984 6 235 897 168 460 0 6 842 341 Dont Intra-groupe -693 427 -1 032 508 -164 797 -3 476 100 -5 366 832 Chiffre d'affaires net 24 946 775 28 664 552 32 627 862 0 86 239 189 Dotations amortissements 385 779 818 742 219 943 118 784 1 543 248 Dotations amortissements Impact IFRS 16 333 674 219 196 463 452 35 712 1 052 034 Résultat opérationnel 1 028 214 1 349 273 2 381 004 701 441 35 978 -211 095 5 284 815 Bilan Valeur globale des actifs 40 626 346 68 931 962 53 741 912 25 163 721 4 205 691 -35 997 981 156 671 651 dont immobilisations 11 936 412 23 664 275 10 980 954 3 072 883 4 205 691 -28 843 482 25 016 733 dont Droit Utilisation des contrats IFRS16 1 425 666 652 652 1 946 104 181 269 4 205 691 dont clients 14 099 441 18 256 496 26 055 999 1 487 238 -4 435 012 55 464 162 Valeur globale des passifs -40 626 346 -68 931 962 -53 741 912 -25 163 721 -4 205 691 35 997 981 -156 671 651 dont fournisseurs -4 307 761 -7 762 724 -2 777 850 -734 533 2 887 529 -12 695 339 Investissements Financiers 0 0 0 0 0 Investissements Autres 147 541 879 809 833 279 121 823 1 982 452 18 Le tableau ci-après présente les données au 31 décembre 2019 : Branche Installtion Branche Constructeurs Branche Holding Impact Intra-groupe et 31/12/2019 maintenance et spécialistes métiers Energie IFRS 16 Eliminations Total Compte Résultat Chiffre d'affaires 66 162 613 73 558 587 75 670 894 6 944 520 222 336 614 dont exportations 403 195 17 965 413 3 120 0 18 371 728 Dont Intra-groupe -67 930 -3 549 839 -393 401 -6 941 520 -10 952 690 Chiffre d'affaires net 66 094 683 70 008 748 75 277 493 3 000 211 383 924 Dotations amortissements 650 833 1 556 998 406 757 202 730 2 817 318 Dotations amortissements Impact IFRS 16 609 209 425 721 834 411 64 562 1 933 903 Résultat opérationnel 6 866 970 6 593 917 8 755 694 1 415 506 98 435 -3 212 553 20 517 969 Bilan Valeur globale des actifs 45 740 006 68 392 281 56 079 655 27 455 397 4 412 673 -33 497 509 168 582 503 dont immobilisations 9 987 624 23 575 241 8 361 872 3 159 891 4 412 673 -24 829 221 24 668 080 dont Droit Utilisation des contrats IFRS16 1 233 913 813 843 2 153 775 211 142 4 412 673 dont clients 18 828 110 20 458 920 32 810 956 1 892 752 -6 119 545 67 871 193 Valeur globale des passifs -45 740 006 -68 392 286 -56 079 655 -27 455 397 -4 412 673 33 497 514 -168 582 503 dont fournisseurs -5 888 690 -6 833 910 -3 648 533 -653 068 3 251 535 -13 772 666 Investissements Financier 0 0 0 0 0 Investissements Autres 456 123 2 545 998 1 240 836 169 736 4 412 693 Le tableau ci-après présente les données au 30 juin 2019 : Branche Installation Branche Fabrication Branche Holding Impact Intra-groupe et 30/06/2019 Maintenance et spécialistes métiers Energie IFRS 16 Eliminations Total Compte Résultat Chiffre d'affaires 32 687 041 36 400 752 33 372 511 3 272 820 105 733 124 dont exportations 895 843 9 978 230 0 0 10 874 073 Dont Intra-groupe -80 997 -1 114 571 -129 817 -3 271 320 -4 596 705 Chiffre d'affaires net 32 606 044 35 286 181 33 242 694 1 500 101 136 419 Dotations amortissements 270 293 734 219 178 745 93 440 1 276 697 Dot amort Impact IFRS 16 317 986 206 413 348 494 30 364 903 257 Résultat opérationnel 2 700 049 3 159 288 3 240 158 727 942 48 110 -1 094 042 8 781 505 Bilan Valeur globale des actifs 44 631 825 68 503 642 45 454 758 23 823 479 4 126 694 -27 332 453 159 207 945 dont immobilisations 10 963 418 24 100 376 7 811 144 3 260 379 -20 583 275 25 552 042 dont Droit Utilisation des contrats IFRS16 1 345 910 796 170 1 782 893 201 721 4 126 694 dont clients 22 056 062 24 152 630 25 949 308 1 365 464 -4 046 386 69 477 078 Valeur globale des passifs -44 631 825 -68 503 642 -45 454 758 -23 823 479 -4 126 694 27 332 453 -159 207 945 dont fournisseurs -7 229 937 -8 623 520 -3 036 573 -503 928 2 434 045 -16 959 913 Investissements Fi 0 0 354 741 0 354 741 Investissements Autres 362 689 2 297 121 503 473 146 789 3 310 072 19 Note 5.- Goodwill. Valeurs brutes Au Augmentations Diminutions Au (en euros) 31/12/2019 30/06/2020 Ecarts d'acquisitions 9 525 569 0 9 525 569 Total 9 525 569 0 0 9 525 569 Le coût d'acquisition des titres des pôles installation/maintenance, fabrication et énergie (UGT) fait apparaître, par rapport à la juste valeur des actifs et passifs identifiables de ces sociétés au jour de l'acquisition, un excédent de 9.525.569 € qui se décompose comme suit :  Branche Installation / Maintenance : 1 392 516  Branche Fabrication et Spécialistes métiers : 3 222 513  Branche Energie : 4 897 419  Autres : 13 121 9 525 569 Au cours du semestre écoulé et malgré les evenements liés au Covid 19, aucun indice de perte de valeur, susceptible de remettre en cause les tests de dépréciation effectués au 31 décembre 2019, décrits note 2.10, n'est à constater. La variation du taux d'actualisation de plus ou moins 1 point serait sans incidence sur les conclusions du test de dépréciation. Seules des hypothèses non raisonnables pourraient remettre en cause les résultats des tests Note 6.- Impôts différés. Les impôts différés sont comptabilisés conformément à l'IAS 12. 31 décembre Variation de l'exercice 30 juin 2019 Résultat Capitaux propres 2020 Impôts différés actifs 2 880 250 - 705 054 - 312 758 1 862 438 Impôts différés passifs - - Impôts différés nets 2 880 250 - 705 054 - 312 758 1 862 438 Les impôts différés actifs proviennent principalement des indemnités de fin de carrière ainsi que des différences temporaires. 20 Note 7.- Stocks. Les stocks sont constitués des éléments suivants. (en euros) 30 Juin 31 décembre 2020 2019 Stocks matières 8 528 297 6 347 777 Produits intermédiaires 1 660 136 1 108 592 En cours de production 994 107 1 277 958 Total 11 182 540 8 734 327 Outre les dépréciations directes pratiquées usuellement dans nos comptes, et de caractères non significatifs, nous avons été amenés à procéder, au 31 décembre 2019, à une dépréciation directe complémentaire de 73.254 euros sur les matières. Cette dernière ne concerne que des produits à faible rotation sur notre branche constructeurs et spécialistes métiers. Cette dernière a été ajustée à 71.949 euros dans les comptes du 30 juin 2020. Note 8.- Clients et comptes rattachés. Les clients et comptes rattachés se décomposent comme suit. (en euros) 30 juin 31 décembre 2020 2019 Créances commerciales 34 504 077 55 102 410 Provision pour dépréciation -328 355 -339 621 Factures à établir 21 288 440 13 108 404 Total 55 464 162 67 871 193 Net au Total Total Entre 0 et Entre 31 Entre 91 Entre 181 Plus de 30/06/2020 créances créances 30 jours et 90 jours et 180 et 360 360 non échues échues jours jours jours Clients et cptes 34 504 077 29 582 984 4 921 093 2 763 096 1 251 127 392 736 387 758 126 376 rattachés Dans la mesure où la quasi-totalité de nos clients fait l'objet d'une couverture d'assurance crédit et au vu de l'historique en notre possession, il n'existe aucun risque significatif de non-paiement sur les créances non dépréciées. Au jour de l'arrêté des comptes, la part des créances échues non payées s'élevait à 2.280.553 €. Par ailleurs, compte tenu de la nature de l'activité et du mode de règlement des clients, le risque de change est non significatif. Enfin, le délai de règlement moyen des créances clients est de 62.4 jours. 21 Note 9.- Actifs destinés à la vente Valeurs brutes (en euros) Valeur Brut Amort. cumulés Valeur Net Terrains et Agencements 26 600 -15 167 11 433 Constructions 644 468 -644 468 0 Installations techniques 64 648 -64 648 0 Total 735 716 -724 283 11 433 Les actifs destinés à la vente se composent exclusivement du Bâtiment et des installations de l'ancienne agence de SOTEB Bourg en Bresse. Ce bâtiment est actuellement mis en vente. Note 10.- Actifs financiers courants, trésorerie et équivalent de trésorerie 30 juin 2020 31 décembre brut provision net 2019 Obligation à taux fixe - - Portefeuille de placements - - Portefeuille de placements structurés à capital garanti - - Total actifs financiers courants - - - - Banques et Liquidités Non rémunérées 11 360 587 11 360 587 15 720 452 Banques et Liquidités Rémunérées 19 360 896 19 360 896 14 508 450 Dépôts à Terme et assimilés 13 726 040 13 726 040 17 370 143 Total trésorerie et équivalents de trésorerie 44 447 523 - 44 447 523 47 599 045 Total liquidités et placements 44 447 523 - 44 447 523 47 599 045 La décomposition des titres composant les liquidités et les placements est la suivante : Décompostion 30 juin 2020 31 décembre 2019 Liquidités 25,56% 33,03% Liquidités Rémunérées 43,56% 30,48% OPCVM de trésorerie et placement à capital garanti 30,88% 36,49% 100,00% 100,00% Eu égard à la nature et aux montants de sa trésorerie et de ses emprunts, le groupe estime ne pas présenter de risques de liquidité. La gestion prudente de ce risque implique de conserver un niveau suffisant de liquidités et d'être à même de dénouer rapidement les placements de trésorerie. 22 Note 11.- Capitaux propres. 11.1- Composition du capital social. Le capital social de Gérard Perrier Industrie SA au 30 juin 2020, est de 1 986 574 euros. Il est constitué de 3 973 148 actions de 0,5 euro de nominal, ayant toutes les mêmes droits. Toutefois, les actions nominatives détenues depuis plus de deux ans entre les mains d'un même actionnaire confèrent un droit de vote double. Mouvements de l'exercice Nombre d'actions Montants en euros Capital Prime d'émission 30 juin 2019 3 973 148 1 986 574 877 667 31 décembre 2019 3 973 148 1 986 574 877 667 30 juin 2020 3 973 148 1 986 574 877 667 Les principaux actionnaires sont : AMPERRA………………………………...: 53,78 %

Auto-détention……………………....……. : 7,29 %

7,29 % Public………………………………………: 38,93 % 11.2- Options de souscription ou d'achat d'actions et actions gratuites 11.2.1 - Options d'achats ou de souscription Au 30 juin 2020, il n'existe aucun plan d'options de souscriptions en cours de validité en faveur d'un dirigeant. 11.2.2 - Actions Gratuites Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 6 juin 2019, le Directoire a été autorisé procéder à l'attribution d'actions gratuites existantes ou à émettre au profit du personnel salarié de la société ou des sociétés liées à l'exclusion des membres du directoire. Ces plans prévoient que les actions gratuites ne seront attribuées définitivement qu'à l'issue d'une période de quatre ans. En outre, l'acquisition définitive des actions gratuites est subordonnée à l'atteinte d'objectifs basés sur le chiffre d'affaires et / ou le résultat net à l'issue de la période d'acquisition La situation relative au plan d'actions gratuites est synthétisée dans le tableau ci-dessous : Dates Nombres d'actions Juste Valeur de l'action à d'acquisition de la date Type d'attribution définitive disponibilité Attribuées Acquises Annulées Solde d'attribution Actions Gratuites 06/06/2019 06/06/2023 06/06/2023 32 000 0 0 32 000 45,30 23 La juste valeur du plan d'actions gratuites a été calculée en tenant compte : de la convergence entre la juste valeur recalculée et le prix moyen d'achat (aux cours de Bourse) des actions déjà détenues par la société Gpi et dédiées au plan d'actions gratuites,

des volumes de transactions du titre Gpi, permettant de considérer qu'il est liquide, le cours moyen d'achat des actions a été préféré à la valeur recalculée de 44 € afin de déterminer la juste valeur à la date d'attribution des actions gratuites. Les principales hypothèses utilisées pour établir la juste valeur des actions de performance sont les suivantes : Plan 2019 Prix de l'action à la date d'attribution en € 51 Dividendes annuels (1,75 € x 4) en € 7,00 Valeur recalculée 44,00 Cours moyen d'achat des actions attribuées du plan 45,33 Valorisation initiale plan AGA en € hors forfait social 1 450 560 QP AGA de l'exercice en € 150 291 Forfait social sur QP de l'exercice 35 545 Charges de l'exercice en € 185 836 Au 30 juin 2020, la société détenait 32.000 actions propres affectées au plan d'attribution d'actions gratuites. Note 12.- Dettes financières. var Concours 31/12/2019 Souscription Remboursement Var ICNE Bancaires 30/06/2020 Dettes Financière LT 13 386 290 13 654 821 Dettes Financière CT 2 902 234 2 841 226 TOTAL 16 288 524 1 462 944 -1 252 616 -2 795 -10 16 496 047 Les dettes financières sont présentées dans le tableau qui suit. Dettes financières à long terme Dettes financières à court terme 1 à 5 ans à + 5 ans à moins d'1 an Emprunts établissements financiers 8 923 044 4 731 777 2 796 876 Dont à taux fixe 8 923 044 4 731 777 2 796 876 Dont à taux variable - - ICNE 19 316 Concours Bancaires 34 Depot recus 25 000 Total 8 923 044 4 731 777 2 841 226 En l'absence d'emprunts à taux variables non couverts, le risque de taux est jugé non significatif par le groupe. Par ailleurs, il n'existe aucun covenant sur les emprunts. 24 Note 13.- Engagements Sociaux. Montant au Dotation de Montant au (en euros) 31/12/2019 l'exercice Ecart Actuariel Reprise 30/06/2020 Indemnités de départ à la retraite 6 844 951 130 912 -1 115 827 -71 336 5 788 700 total 6 844 951 130 912 -1 115 827 -71 336 5 788 700 La provision pour indemnité de départ à la retraite (IDR) des salariés couvre les droits acquis et les droits non définitivement acquis concernant les salariés en activité. Le groupe n'a aucun engagement envers d'anciens salariés, les droits acquis étant définitivement payés lors du départ à la retraite. Par ailleurs, il n'existe pas au sein du groupe de régime d'avantages au personnel à cotisations définies. Compte tenu de l'évolution du taux d'actualisation et du montant de la provision pour indemnité de départ à la retraite (IDR), au 30 juin, aucun test de sensibilité n' a été effectué. Pour mémoire au 31 décembre 2019, les tests sensibilités montraient qu'une variation du taux d'actualisation de +/- 1% par rapport au taux retenu de 1.25% (soit 0.25% et 1.25%) entraînerait une variation du montant de la dette actuarielle d'environ + 1.324 K€/ -1.068K€ Note 14.- Provisions pour autres passifs non courants. (en euros) Reprise de l'exercice Montant au Dotation de Pour Pour non Montant au 31/12/2019 l'exercice utilisation utilisation 30/06/2020 Provisions pour garantie : - Installations automatismes de sécurité / remontées mécaniques 20 000 20 000 - Produit électronique de serie 30 558 30 558 Contrôles fiscaux en cours 24 089 24 089 Contrôles douanes en cours 75 000 75 000 Contrôle sociaux 0 6 867 6 867 Litiges personnel 557 550 70 000 -48 000 -103 500 476 050 Sinistres 35 077 49 107 -35 077 0 49 107 Provision pour Impôts 54 355 -27 217 27 138 total 796 629 125 974 -110 294 -103 500 708 809 25 Note 15.- Fournisseurs et comptes rattachés. Net au Total dettes Total dettes Entre 0 et Entre 31 Entre 91 Entre 181 Plus de 30/06/20 non échues échues 30 jours et 90 et 180 et 360 360 jours jours jours jours Frs et cptes 12 695 339 12 319 797 375 542 174 312 3 127 78 851 49 036 70 216 rattachés Les dettes échues non réglées correspondent à des désaccords sur les prix et/ou les quantités avec les fournisseurs. Le délai règlement fournisseurs moyen est de 57,2 jours Note 16.- Charges de personnel. Les frais de personnel du groupe se ventilent comme suit : (en euros) 30 juin 2020 30 juin 2019 31 décembre 2019 Salaires et traitements 33 981 571 33 908 089 68 145 914 Participation légale des salariés 126 851 953 807 2 678 043 Salaires des intérimaires 2 407 992 4 534 599 9 339 633 Provision IDR 59 577 90 761 351 614 Action Gratuite 150 291 203 083 Primes Exceptionnelles de Pouvoir D'achat -943 800 -943 800 Retenue Salariale Activité Partielle -2 655 091 Charges sociales 13 484 944 12 641 729 26 228 686 Ch sociales s/ Retenue Sal Activité Partielle -908 230 Total 46 647 905 51 185 185 106 003 173 Hormis le recours à l'activité partielle, le groupe n'a pas utilisé les autres dispositifs prévus par le gouvernement dans la cadre de la pandémie. Au titre de l'activité partielle, l'indemnisation versée par le groupe à ses salariés et remboursée par l'état s'élève à 1.960 K€. 26 Note 17- Produits et charges financiers. 31 décembre 30 juin 2020 30 juin 2019 2019 Rémunération des liquidités 29 275 10 291 51 247 Revenus des équivalents de trésorerie 100 281 100 557 178 263 Produits nets sur cession d'actifs financiers détenus à des fins de transactions et sur équivalent de trésorerie Produits de trésorerie et equivalent de trésorerie net 129 556 110 848 229 510 Intérêts des emprunts - 122 344 - 109 471 - 248 509 Intérêts des dettes financières - 499 - 199 - Coût de l'endettement financier brut - 122 843 - 109 670 - 248 509 Coût de l'endettement financier Impact IFRS 16 - 47 360 - 48 110 - 98 435 COUT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET - 40 647 - 46 932 - 117 434 Escomptes 15 556 20 753 42 830 Produits financiers de participation - - Différences positives de change 20 182 6 714 47 143 Autres produits financiers 35 738 27 467 89 973 Différences négatives de change - 19 107 - 6 626 - 10 866 Escomptes - 21 589 - 19 613 - 36 651 Provision pour dépréciation Titres de Participation - 73 287 - 114 547 Autres charges financières - 183 - 569 Autres charges financieres - 113 983 - 26 422 - 162 633 RESULTAT FINANCIER - 118 892 - 45 887 - 190 094 Note 18.- Résultat par action. Le résultat de base par action est calculé en divisant le bénéfice net revenant aux actionnaires de la société par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation au cours de l'exercice, hors actions propres rachetées par la société. Sont présentés ci-dessous, les résultats et actions ayant servi au calcul des résultats de base et dilué par action. 30 juin 30 juin 31 décembre 2020 2019 2019 Résultat net consolidé 3 574 919 6 053 389 13 916 383 Nombre d'actions à l'ouverture 3 973 148 3 973 148 3 973 148 Actions en auto-détention 289 571 289 707 289 572 Nombre moyen d'actions 3 683 577 3 683 441 3 683 576 Résultat de base par action 0,97 1,64 3,78 Résultat dilué par action 0,97 1,64 3,78 27 Note 19.- Transactions avec les parties liées. Les transactions entre le groupe Gérard Perrier Industrie, son principal actionnaire (AMPERRA) et ses membres du Conseil de Surveillance non dirigeants sont non significatives. Les transactions entre le groupe Gérard Perrier Industrie et ses dirigeants sont similaires, dans leur montant, à celle relatées dans l'annexe des comptes individuels au 31 décembre 2019. Note 20.- Autres informations. Au cours du premier semestre 2020, aucune variation significative n'est à signaler en termes d'engagement Hors Bilan. Les engagements Hors Bilan sont donc sensiblement identiques à ceux présentés au 31 décembre 2019. Note 21.- Evénements postérieurs à la clôture du bilan. Aucun évènement postérieur à la clôture n'est à signaler. 28 B. Rapport d'activité sur les comptes semestriels 1.-Activité 1er semestre 2020 impactée par la COVID 19. L'activité du premier semestre de l'exercice 2020 du Groupe GERARD PERRIER INDUSTRIE, est en baisse de 13,6 % par rapport à la même période de l'exercice précédent. Après un bon début d'exercice, le groupe a subi les répercussions de la crise liée au COVID- 19. Les mesures de confinement ainsi que la fermeture de certains sites clients ont fortement réduit l'activité à compter de la mi-mars et pendant toute la durée du confinement de 8 semaines. A partir de mi-mai l'activité est repartie à la hausse pour atteindre 95% de la pleine capacité sur le mois de juin. Les 3 pôles d'activité ont été impactés, mais à des niveaux différents. Par branche d'activité, l'évolution sur le semestre est la suivante : L'activité installation/maintenance (SOTEB) en baisse de 20%, l'activité a fortement chuté à partir de la mi-mars (début du confinement), l'activité est bien repartie depuis et la société a réalisé un bon mois de juin,

mi-mars (début du confinement), l'activité est bien repartie depuis et la société a réalisé un bon mois de juin, Le pôle qui englobe la fabrication d'équipements électriques et électroniques (GERAL, BONTRONIC) et l'activité des spécialistes métiers (SEIREL, SERA), a connu une baisse de 16%. L'activité a fortement chuté à partir de la mi-mars (début du confinement) mais depuis la fin du confinement :

mi-mars (début du confinement) mais depuis la fin du confinement : L'activité de GERAL et SERA est bien repartie, celles-ci ont réalisé un bon mois de juin, SEIREL dont l'activité est fortement liée aux investissements des sociétés d'exploitation de remontées mécaniques, a davantage souffert (nombreuses commandes reportées sur 2021), A noter le bon chiffre d'affaires de BONTRONIC, filiale allemande, qui n'a pas souffert de la crise.

L'activité du pôle Energie (ARDATEM, TECHNISONIC), qui englobe les prestations de services destinées au secteur de l'énergie et notamment du nucléaire, a mieux résisté sur le 2 nd trimestre.

Toutefois la baisse atteint 5% sur le semestre.

Après un important ralentissement à compter du 17 mars (début du confinement), l'activité est repartie à la hausse et le mois de juin a été bien soutenu. Chacun des 3 pôles d'activité a apporté une contribution positive aux résultats du groupe malgré des baisses d'activité parfois significatives. Le résultat opérationnel courant atteint 5,3 millions d'euros contre 8,8 millions l'exercice précédent,

Le bénéfice net quant à lui en baisse atteint 3,75 millions d'euros contre 6,03 millions l'an dernier. 29 La trésorerie se maintient à un haut niveau pour atteindre 44,4 millions d'euros après le paiement du dividende de 5,5 millions d'euros qui a été maintenu au mois de juin. L'endettement financier diminue à 16,5 millions d'euros contre 17,4 millions au 1er janvier. La société rappelle qu'elle détient 7,29% de son capital, pour une valeur comptable de 13,1 millions qui viennent s'ajouter au montant de la 'trésorerie consolidée' ci-dessus, ce qui représente une trésorerie mobilisable de 57 millions d'euros. 2.-Perspectives 2020 - Rebond de l'activité au second semestre - Amélioration de la rentabilité La Direction attend un net rebond de l'activité au second semestre. Elle vise un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros sur la deuxième période de l'année, si toutefois l'activité ne subit pas de nouvelles restrictions sanitaires liées à la COVID 19. Sur l'ensemble de l'exercice, la Direction prévoit un bénéfice net en amélioration (par rapport au S1), grâce à un bon second semestre, mais la marge nette annuelle restera inférieure à la moyenne historique (la marge nette historique est de 6% du chiffre d'affaires). 3.- Gestion des risques. Pour être conforme à l'article 222-6 du règlement général de l'AMF, la Direction précise que pour les six mois restants de l'exercice et dans le cadre de ses activités, le groupe GERARD PERRIER INDUSTRIE n'est pas confronté à des facteurs de risques significatifs liés à la nature des activités, tant sur le plan juridique, que dans les domaines industriel environnemental, ou encore sur le plan financier (risque matières premières, taux, devises, exposition produits de placement). Le seul risque pouvant impacter fortement l'activité est celui de nouvelles restrictions sanitaires liées à la COVID 19. 30 C. Attestation du responsable du rapport financier semestriel. Nous attestons, à notre connaissance, que les comptes résumés établis pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité ci-joint présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice. Fait à Lyon Saint-Exupéry, le 23 septembre 2020 Grégoire CACCIAPUOTI Co-Président du Groupe GPI 31 D. Rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle Aux Actionnaires, En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos Assemblées Générales, et en application de l'article L. 451-1-2 III du code monétaire et financier, nous avons procédé à : l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société GERARD PERRIER INDUSTRIE, relatifs à la période du 1 er janvier au 30 juin 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport,

janvier au 30 juin 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport, la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité. Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du Directoire, le 23 septembre 2020, sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise liée au Covid-19 et de difficultés à appréhender ses incidences et ses perspectives d'avenir. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes. I - Conclusion sur les comptes Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit. Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34, norme du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne relative à l'information financière intermédiaire.

Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 1 « Faits particuliers du semestre » de l'annexe aux comptes semestriels consolidés qui expose les incidences de la crise liée au covid-19 sur le groupe GERARD PERRIER INDUSTRIE et ses états financiers semestriels. II - Vérification spécifique Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité établi le 23 septembre 2020 commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés résumés. 32 Fait à Chambéry et à Valence, le 24 septembre 2020. Les commissaires aux comptes, G R O U P E S R C O N S E I L Nicolas PICARD M A Z A R S & S E F C O Frédéric MAUREL Matthieu VERNET 33 La Sté Gérard Perrier Industrie SA a publié ce contenu, le 24 septembre 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

