Gérard Perrier Industrie est spécialisé dans la conception, la fabrication, l'installation et la maintenance d'automatismes et d'équipements électriques destinés aux fabricants de machines industrielles et aux grands sites de production industriels. Le CA par activité se répartit comme suit : - prestations d'installation et de maintenance (30,9%) : destinées notamment aux équipements électriques ; - prestations de services liés à l'énergie (29%) : destinées notamment à l'industrie nucléaire ; - construction d'ensembles électriques et électroniques (28,8%) ; - fabrication d'équipements pour le secteur aéronautique (11,3%).