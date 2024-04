Le gouvernement brésilien a décidé mardi d'établir des quotas d'importation pour 11 produits sidérurgiques et d'imposer une taxe de 25 % sur ces produits lorsque ces volumes sont dépassés, a déclaré une entité publique du commerce extérieur dans un communiqué.

Le gouvernement, qui a précisé que la mesure serait en vigueur pendant 12 mois, n'a pas fourni de détails sur les quotas ou les produits concernés, mais a indiqué qu'il envisageait également de mettre en place des quotas pour quatre autres produits sidérurgiques.

Le secteur brésilien de la sidérurgie demande depuis longtemps au gouvernement d'imposer des taxes plus élevées sur les importations d'acier, affirmant que l'acier moins cher en provenance de Russie et de Chine "inonde" le marché local et oblige les entreprises brésiliennes à fermer des usines.

"Le gouvernement surveillera les conditions du marché au cours de ces 12 mois et espère que la mesure contribuera à réduire les capacités inutilisées dans l'industrie sidérurgique locale", a déclaré l'organisme gouvernemental Gecex/Camex.

Gerdau, Usiminas, CSN et les unités locales d'ArcelorMittal et de Ternium comptent parmi les plus grands sidérurgistes brésiliens. (Reportage de Lisandra Paraguassu à Brasilia et d'Andre Romani à Sao Paulo ; rédaction de Gabriel Araujo et Marguerita Choy)