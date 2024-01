German American Bancorp, Inc. est une société holding financière. La société, par l'intermédiaire de sa filiale bancaire German American Bank, exploite environ 77 agences bancaires dans 20 comtés contigus du sud de l'Indiana et 14 comtés du Kentucky. Ses secteurs d'activité comprennent les services bancaires de base, les services de gestion de patrimoine et l'assurance. Le secteur bancaire de base consiste à attirer les dépôts du grand public et à utiliser ces fonds pour octroyer des prêts à la consommation, des prêts commerciaux et agricoles, des prêts immobiliers commerciaux et agricoles et des prêts hypothécaires résidentiels, principalement sur les marchés locaux de la société. Le secteur des services bancaires de base comprend également la vente de prêts hypothécaires résidentiels sur le marché secondaire. Le secteur de la gestion de patrimoine consiste à fournir aux clients des services de fiducie, de conseil en investissement, de courtage et de planification de la retraite. Le secteur de l'assurance propose une gamme complète de produits d'assurance dommages pour les particuliers et les entreprises, principalement sur les marchés locaux de la filiale bancaire de la société.

Secteur Banques