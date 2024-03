Geron Corporation est une société biopharmaceutique en phase finale de développement. La société se concentre sur le développement et la commercialisation de l'imetelstat, un traitement contre les hémopathies malignes. La société exerce ses activités dans un seul secteur, celui du développement de produits thérapeutiques pour l'oncologie. L'imetelstat est un oligonucléotide 13mer conjugué à un lipide que la Société a conçu pour être complémentaire et se lier avec une grande affinité à la matrice d'acide ribonucléique (ARN) de la télomérase, inhibant ainsi directement l'activité de la télomérase. La principale indication de l'imetelstat est le syndrome myélodysplasique (SMD) à risque faible ou intermédiaire-1. Elle est également engagée dans le développement de deux indications, telles que le traitement des patients adultes souffrant d'anémie dépendante des transfusions en raison de SMD à risque faible, et le traitement des patients adultes atteints de MF à risque intermédiaire-2 ou élevé dont la maladie a récidivé après un traitement par inhibiteur de la kinase associée à Janus (JAK) ou est réfractaire à un tel traitement.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale