Geron Corporation a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé RYTELOMC (imetelstat) pour le traitement des patients adultes atteints d'un syndrome myélodysplasique (SMD) à risque faible ou intermédiaire-1 et présentant une anémie dépendante des transfusions (DT) nécessitant au moins quatre unités de globules rouges en huit semaines, qui n'ont pas répondu ou ont perdu leur réponse aux agents stimulant l'érythropoïèse (ASE) ou qui ne sont pas admissibles à ces derniers. Les syndromes myélodysplasiques à faible risque (SMD-LR) sont des cancers du sang qui évoluent souvent de manière à nécessiter une prise en charge de plus en plus intensive des principaux symptômes tels que l'anémie et la fatigue qui en découle.

Ces patients symptomatiques deviennent souvent dépendants des transfusions de globules rouges, ce qui est associé à des conséquences cliniques à court et à long terme qui réduisent la qualité de vie et raccourcissent la survie. Il existe un besoin important non satisfait pour de nombreux patients atteints de SDM-LR, en particulier ceux qui présentent des caractéristiques de plus mauvais pronostic. Les options thérapeutiques actuelles pour les patients ne recevant pas d'ASE sont limitées à certaines sous-populations et il existe un besoin non satisfait de traitements permettant une indépendance prolongée et continue à l'égard des transfusions de globules rouges.

L'approbation de RYTELO par la FDA repose sur les résultats de l'essai clinique de phase 3 IMerge, publiés dans The Lancet. L'étude IMerge a atteint son objectif principal et ses principaux objectifs secondaires, RYTELO ayant démontré des taux significativement plus élevés d'indépendance vis-à-vis des transfusions de globules rouges par rapport au placebo pendant au moins huit semaines consécutives (RYTELO 39.8 % [IC à 95 % 30,9?49,3] ; placebo 15,0 % [7,1?26,6] ; p < 0,001) et pendant au moins 24 semaines (RYTELO 28,0 % [IC à 95 % 20,1-37,0] ; placebo 3,3 % [IC à 95 % 0,4-11,5] ; p < 0,001). L'IT-RBC a été durable et soutenue dans la population traitée par RYTELO, avec une durée médiane de l'IT-RBC pour les répondeurs à 8 semaines et les répondeurs à 24 semaines d'environ 1 an et 1,5 an, respectivement.

Dans une analyse exploratoire des patients traités par RYTELO ayant obtenu une ITR de =8 semaines, les augmentations médianes du taux d'hémoglobine étaient de 3,6 g/dl pour RYTELO et de 0,8 g/dl pour le placebo. Des résultats d'efficacité cliniquement significatifs ont été observés dans les principaux sous-groupes de SMD, indépendamment du statut des sidéroblastes en anneau (RS), de la charge transfusionnelle de base et de la catégorie de risque IPSS. Dans l'étude IMerge, le profil d'innocuité de RYTELO était bien caractérisé par une thrombocytopénie et une neutropénie généralement gérables et de courte durée, qui sont des effets secondaires familiers pour les hématologues qui ont l'habitude de gérer les cytopénies.

Les effets indésirables de grade 3/4 les plus fréquents étaient la neutropénie (72 %) et la thrombocytopénie (65 %), qui ont duré en moyenne moins de deux semaines et qui, chez plus de 80 % des patients, se sont résorbés à un grade < 2 en moins de quatre semaines. Les cytopénies étaient généralement gérables par des modifications de la dose. L'administration intraveineuse de RYTELO toutes les quatre semaines correspond à la surveillance de routine de la numération sanguine chez ces patients.

Les effets indésirables les plus fréquents (incidence = 10 % avec une différence entre les bras de > 5 % par rapport au placebo), y compris les effets secondaires, ont été observés.5 % par rapport au placebo), y compris les anomalies de laboratoire, étaient une diminution des plaquettes (thrombocytopénie), une diminution des globules blancs, une diminution des neutrophiles (neutropénie), une augmentation de l'aspartate aminotransférase (AST), une augmentation de la phosphatase alcaline (ALP), une augmentation de l'alanine aminotransférase (ALT), une fatigue, un allongement du temps de céphaline, des arthralgies/myalgies, des infections à COVID-19 et des céphalées. Les effets indésirables cliniquement pertinents chez < 5 % des patients ayant reçu RYTELO comprenaient la neutropénie fébrile, la septicémie, l'hémorragie gastro-intestinale et l'hypertension.