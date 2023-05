Des doutes sur la loi contre les pénuries de médicaments

BERLIN (dpa-AFX) - Les projets du ministre de la Santé Karl Lauterbach (SPD) visant à lutter contre les pénuries de médicaments essentiels suscitent le scepticisme de l'opposition au Bundestag. Lors de la première lecture du projet de loi mercredi, la CDU/CSU, l'AfD et la gauche ont clairement exprimé des doutes quant à l'efficacité des instruments prévus.

Le député CDU Georg Kippels a averti que le simple fait de "tourner la vis des rabais" ne suffirait pas à débloquer le processus hautement complexe. Jorg Schneider de l'AfD a critiqué le fait que le gouvernement ne s'approche qu'à "petits pas" de l'objectif de relocalisation de la production de médicaments en Europe. Kathrin Vogler, porte-parole du groupe de gauche pour les questions de santé, a critiqué le fait que la rémunération prévue pour les pharmaciens qui fournissent des médicaments de substitution à leurs clients ne couvre pas la charge de travail correspondante.

Ces derniers temps, il y a eu des pénuries importantes d'antibiotiques, de médicaments contre le cancer et de jus fébrifuges pour les enfants. De nouvelles règles de prix devraient donc rendre la livraison en Allemagne plus attrayante. Les entreprises pharmaceutiques doivent être obligées de stocker à plus long terme et d'avertir plus tôt de la pénurie. Les fabricants d'antibiotiques qui produisent en Europe doivent être favorisés afin de ramener à long terme la production en Europe. "Il ne sera pas possible à long terme de dépendre uniquement des livraisons d'Asie ou d'autres pays pour les médicaments génériques importants", a expliqué Lauterbach./ax/DP/men