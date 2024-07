Gerresheimer AG est une entreprise allemande active dans le secteur des produits pharmaceutiques et des soins de santé. Elle opère à travers deux secteurs d'activité : Plastiques et dispositifs, et Verre d'emballage primaire. Le segment Plastiques et dispositifs fabrique des produits standard et personnalisés pour l'administration de médicaments, tels que des stylos à insuline, des inhalateurs et des seringues pré-remplissables. Le segment du verre d'emballage primaire se concentre sur la production d'emballages en verre pour les médicaments et les cosmétiques, tels que les pots pharmaceutiques, les ampoules, les flacons d'injection, les cartouches, les flacons de parfum et les pots de crème, ainsi que les récipients en verre pour l'industrie alimentaire et des boissons. La société exploite environ 40 sites de production en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie.