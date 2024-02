Gerresheimer figure parmi les leaders mondiaux de la fabrication et de la commercialisation d'emballages en verre et en plastique. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - emballages et systèmes de conditionnement en plastique (55,2%) : emballages (flacons de comprimés, bouteilles en PET, compte-gouttes pour yeux, pulvérisateurs nasaux et nébuliseurs) et systèmes (inhalateurs, systèmes de délivrance de médicaments, dispositifs chirurgicaux, produits jetables de laboratoire, etc.) ; - emballages en verre (43,9%) : emballages en verre moulé (bouteilles de sirop, flacons compte-gouttes, piluliers, pots de crème, bocaux à injection, bocaux de transfusion, etc.) et en verre tubulaire (tubes, fioles, ampoules, seringues, cartouches d'insuline, etc.) ; - autres (0,9%). A fin novembre 2018, le groupe dispose de plus de 42 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (22,3%), Europe (33,6%), Amériques (27,4%) et autres (16,7%).