Gerresheimer confirme ses objectifs annuels après une nette croissance en début d'année

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Une forte demande d'emballages en plastique, d'inhalateurs et d'ampoules de médicaments en verre spécial a été le moteur de Gerresheimer en début d'année. De plus, les prix de vente plus élevés ont eu un impact plus important. Au cours du premier trimestre, qui s'est achevé fin février, le chiffre d'affaires a augmenté de 23,5 pour cent par rapport à l'année précédente, pour atteindre 457,8 millions d'euros, a annoncé le groupe MDax jeudi à Düsseldorf. En propre - c'est-à-dire en excluant les effets de portefeuille et de change - il s'agit d'une augmentation de 21 pour cent. Les attentes des analystes ont été dépassées tant par le chiffre d'affaires que par le résultat d'exploitation (Ebitda ajusté), qui a progressé de 26,7% (24,8% en organique) à 78 millions d'euros. Pour l'exercice 2022/23, le président du groupe Dietmar Siemssen continue d'envisager une croissance autonome du chiffre d'affaires d'au moins 10 %, et le résultat opérationnel ajusté devrait également augmenter d'au moins 10 % par ses propres moyens.

Au final, les actionnaires ont obtenu un résultat de 12,05 millions d'euros, contre 10,7 millions l'année précédente à la même période.