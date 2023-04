Gerresheimer maintient son rythme de croissance - objectifs annuels confirmés pour le moment

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - La forte demande d'emballages plastiques, d'inhalateurs et d'ampoules de médicaments en verre spécial continue de stimuler la croissance de Gerresheimer. "Nous voyons actuellement au deuxième trimestre fiscal que cela va continuer avec une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel et avec une légère amélioration des marges", a déclaré le directeur financier Bernd Metzner lors d'un entretien avec l'agence de presse financière dpa-AFX jeudi dans le cadre de la publication des résultats trimestriels. Néanmoins, lui et le président du groupe Dietmar Siemssen s'en tiennent pour l'instant aux objectifs annuels. Mais cela pourrait changer début juillet.

Les affaires sont florissantes et les carnets de commandes sont bien remplis, mais il y a aussi des incertitudes quant à l'environnement économique, a expliqué Metzner. C'est pourquoi la direction de l'entreprise est encore prudente en ce qui concerne une augmentation des objectifs annuels. Début juillet, lors de la présentation des chiffres du deuxième trimestre, il y aura une mise à jour et il sera alors possible de mieux prévoir l'évolution d'ici la fin de l'année. Gerresheimer s'attend jusqu'à présent à une hausse d'au moins 10% de son chiffre d'affaires et de son résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) en 2022/23 (jusqu'à fin novembre).

L'analyste David Adlington de la banque JPMorgan estime que les perspectives annuelles de la société de Düsseldorf sont désormais conservatrices et fait référence à une forte évolution au cours du premier trimestre fiscal jusqu'à fin février.

Outre la demande toujours élevée, les prix de vente plus élevés ont eu un impact plus important. Gerresheimer les avait imposés en partie l'année dernière en raison de l'augmentation des coûts due à l'inflation, mais ils n'ont fait effet que maintenant. Au total, le chiffre d'affaires de décembre à fin février a augmenté de 23,5 pour cent en comparaison annuelle pour atteindre 457,8 millions d'euros, a annoncé le groupe MDax jeudi à Düsseldorf. En propre - c'est-à-dire en excluant les effets de portefeuille et de change - il s'agit d'une augmentation de 21 pour cent.

Les attentes des analystes ont été dépassées tant par le chiffre d'affaires que par l'Ebitda ajusté, qui a progressé de 26,7 pour cent (24,8 pour cent sur une base organique) pour atteindre 78 millions d'euros. Au final, les actionnaires ont bénéficié d'un résultat d'un peu plus de 12 millions d'euros, contre un peu moins de 11 millions l'année précédente à la même période.

Gerresheimer profite également de l'extension de la production et de la concentration sur des produits plus rentables. Dans le secteur des produits tels que les ampoules et les seringues désinfectées, Gerresheimer couvre désormais une plus grande partie de la chaîne de valeur qu'auparavant. Dans ce domaine, ainsi que dans celui des flacons à haute résistance à la rupture, la croissance devrait se poursuivre à un rythme soutenu en 2023. Les affaires avec les fournisseurs de cosmétiques ont également bien marché récemment.

Les inhalateurs, les stylos et les auto-injecteurs sont également de plus en plus demandés. La propagation rapide des maladies de civilisation comme le diabète 2 et l'obésité est justement un puissant moteur pour le secteur pharmaceutique. Ce marché en pleine croissance devrait être multiplié par dix au cours des sept prochaines années, a récemment déclaré l'analyste Beatrice Allen de la banque privée Berenberg. Gerresheimer voit également un grand potentiel dans le domaine du traitement de l'obésité par GLP-1.

L'action Gerresheimer a augmenté de 1,52 pour cent à 93,60 euros dans la matinée. Avec une hausse de près de 50 pour cent en 2023, le titre reste la deuxième meilleure valeur du MDax. En outre, le plus haut intermédiaire de 94 euros atteint en mars se rapproche.

Et pourtant, un trader craignait déjà que les pessimistes parmi les investisseurs ne se concentrent sur un flux de trésorerie disponible toujours faible, malgré le fort début d'année. Celui-ci est tombé à -95,6 millions d'euros au premier trimestre, avant les activités de rachat.

Selon Gerresheimer, cette évolution est également due à une augmentation de la trésorerie.

de fonds engagés dans le fonds de roulement net, c'est-à-dire l'actif circulant net. Le directeur financier Metzner a expliqué que cela était également dû aux fluctuations saisonnières. Le fonds de roulement augmente en début d'année, puis diminue en cours d'année. Ainsi, des stocks ont été constitués, notamment pour garantir la sécurité des livraisons aux clients. De plus, l'activité est en forte croissance, avec les conséquences que cela implique sur le fonds de roulement./mis/nas/stk